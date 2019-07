Veränderungssperre für Kleingartenanlage erlassen

In der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats informierte Bürgermeister Thomas Schreglmann, dass die Firma Elektro-Reinhart nach dem Großbrand in deren Elektrofachmarkt kurzfristig ein Ausweichquartier in der vormaligen Prinz-Eugen-Kaserne gefunden. Ein Bauantrag zum Wiederaufbau von Halle und Lager liege bereits vor und solle möglichst zeitnah umgesetzt werden.

Zur Anfrage von Stadtrat Manfred Burger in einer früheren Sitzung sagte der Rathaus-Chef, die Arbeiten an der Stützmauer am Maisenbach seien erledigt.

Druckfrisch, so Schreglmann, sei eine Information vom Sozialamt zur Gemeinschaftsunterkunft in der Hans-Weisbach-Straße 2a. Diese werde in dieser Woche wieder belegt, zwei Familien würden einziehen.

In nichtöffentlichen Sitzung hat der Gemeinderat dem Verkauf eines dreigeschossigen Bundeswehr-Standardgebäudes in der Bürgermeister-Kuhn-Straße 8 an einen Investor zugestimmt. Dieser wolle das Gebäude umbauen und ab 2020 rund 17 Wohneinheiten schaffen.

Mit Blick auf die Gemeinde- und Ortschaftsratswahl am 26. Mai erklärte Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz, was es laut Gemeindeordnung für Hinderungsgründe gibt, die die Gewählten betreffen könnten. Die Räte stellten einstimmig fest, dass solche nicht vorliegen. hpw