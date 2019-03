Vergangenes Jahr war geprägt von einigen Höhepunkten

Eiersheim.Der Heimatverein führte im Gemeindezentrum seine Jahreshauptversammlung durch. Neben Rückblicken waren Ehrungen Höhepunkte der Mitgliederversammlung. Hierbei wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Christian Baumann, Achim Göbel und Günther Kremer geehrt, ferner für 20-jährige Tätigkeit im Vorstandsteam Christian Baumann und für 30-jährige Tätigkeit im Vorstandsteam Silvia Roßmann.

Nach der Begrüßung eröffnete Vorsitzender Heinz Kremer seinem Bericht mit dem Ruf „Höret Höret“, dem Ruf des Burgvogt beim Historischen Markt zu Cullesheim. Hierbei war er auch schon bei einem der Termine für 2019: dem Historischen Markt im Mai in Külsheim.

Zunächst aber blickte Kremer auf 2018 zurück und machte einen Ausblick auf 2019. Dem Jahresbericht war zu entnehmen, dass die gesellige Weinprobe eine Neuerung erfuhr. Ehrenmitglied Roland Veith referierte über den tauberfränkischen Dialekt. Bei der nächsten Weinprobe wollen die Heimatfreunde wieder auf das Erfolgsrezept zurückgreifen.

Für Heinz Kremer stelle auch die Arbeit mit Kindern ein voller Erfolg dar, so das Ostereiersuchen am Karsamstag im Dorfmuseum und einem Brotbacktag ebenfalls im Dorfmuseum im historischen Hausbackofen für die Eiersheimer Kindergartenkinder unter der Leitung von Bäcker Müller. Mit bäuerlichen Tätigkeiten habe man wieder am Mittelalterlichen Markt in Hirschhorn sowie am Gassenfest in Gerlachsheim überzeugt.

Schriftführer Kurt Krug berichtete dann über die einzelnen Aktivitäten 2018, in dem sich die Mitglieder zu elf Terminen getroffen haben. Darunter waren neben den vom Vorsitzenden erwähnten Höhepunkten die Bewirtung am „Böhmisch-Mährischen-Frühling“ der Eiersheimer Musikanten, einem Familiensonntag für die Mitglieder des Heimatvereins im örtlichen Gemeindezentrum und eine Grenzsteinwanderung. Weiterhin gehört die Teilnahme am Festzug anlässlich des Großen Marktes in Külsheim zum Jahresverlauf wie auch mittlerweile ein Bratwurststand beim Bronnbacher Weihnachtsmarkt. Der Stammtisch an jedem letzten Freitag im Monat im Dorfmuseum bietet regelmäßigen Austausch unter den Heimatfreunden und in Sitzungen des Vorstandsteams werden Termine g geplant und sorgen für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Danach gab Kurt Krug Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung preis, welche bei Veröffentlichungen und bei Einladungen zu berücksichtigen sind.

Anschließend verlas Kassenführerin Silvia Roßmann ihre Zahlen, die von Erhard Göbel und Axel Hauck geprüft und für einwandfrei befunden wurde. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Abschließend gab Heinz Kremer anstehende Termine für 2019 bekannt. Eine Ostereiersuche ist am Samstag, 20. April, für Kinder und Enkel der Heimatvereinsmitglieder ab 10.30 Uhr im Dorfmuseum geplant. Das Vorstandsteam bittet hierbei um Anmeldung bis Palmsonntag.

Beim „Böhmisch-Mährischen-Frühling“am Samstag, 27. April, im Gemeindezentrum ist man wieder für die Bewirtung zuständig. Ebenfalls aktiv sind die Heimatfreunde beim Historischen Markt im Mai), in Unterbalbach (20./21. Juli) sowie in Hirschhorn (31. August/1. September) mit bäuerlichen Tätigkeiten. Der Familiensonntag findet am 25. August im Dorfmuseum statt. Ferner plant der Heimatverein Eiersheim für 2019 den zweiten Teil der restlichen Grenzsteinwanderung, deren Termin noch festgelegt wird. Das wieder arbeitsreiche Heimatjahr rundet die Dorfweihnacht ab, die am 21./22. Dezember stattfindet. Der Termin für die nächste Generalversammlung ist für den Samstag, 8. Februar 2020 anberaumt. wokru

