Verpflichtung des Bürgermeisters

Külsheim.Thomas Schreglmann wurde am 7. April mit großer Mehrheit in seinem Amt als Bürgermeister der Brunnenstadt Külsheim wiedergewählt. Die feierliche Verpflichtung für seine zweite Amtsperiode findet im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 1. Juli, um 19 Uhr in der Festhalle Külsheim mit anschließendem Stehempfang statt.

Tagesordnung des Gemeinderats

Zuvor berät das Gremium in der öffentlichen Sitzung über die folgenden Tagesordnungspunkte: Allgemeine Informationen; Bekanntgabe aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung; Erlass einer Veränderungssperre für das Sondergebiet „Kleingartenanlagen Gewann Hennloch“; Information über den voraussichtlichen Jahresabschluss 2018; Gemeinde- und Ortschaftsratswahl am 26. Mai: Feststellung von Hinderungsgründen.

