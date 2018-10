Viel Kreativität und Geschick sind gefordert

Bis Weihnachten dauert es noch einige Zeit. Doch die Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) darf sich dank der erfolgreichen Teilnahme an der „Modellbahn-Werkstatt“ schon jetzt über Geschenke freuen.

Külsheim. Kinder sollen in der Schule für das Leben lernen – und dabei auch Spaß haben. Eine tolle Gelegenheit dazu bieten an der Külsheimer Gemeinschaftsschule die so genannten TIP-Blöcke (Themen, Interessen, Projekte). In diesen Unterrichtsstunden der wahrlich etwas anderen Art sollen die Schüler nicht auf der Schulbank sitzen, sondern sich auch körperlich, wissenschaftlich und kreativ ganz nach ihren Bedürfnissen betätigen.

Einer dieser TIP-Blöcke ist schlicht mit dem Wort „Eisenbahn“ überschrieben und wird von den ehrenamtlichen Betreuern Frank Nehmiz und Daniel Hübner geleitet. In diesem Schulhalbjahr haben sich zwölf Jungs verschiedener Jahrgangsstufen – darunter viele „Wiederholungstäter“ – für dieses Angebot entschieden.

Alle sind begeistert, dass die PAGS jetzt zum dritten Mal beim Schulwettbewerb „Werkstatt Modelleisenbahn“ mit ihrem dazu eingereichten pädagogischen Kurzkonzept zu den Gewinnern gehört. Denn als Preis erhalten sie von namhaften Herstellern zahlreiche Produkte: Von Schienen, Häusern, Bäumen und Figuren ist alles dabei, was man zur Gestaltung einer Modellbahnanlage braucht. Sogar ein paar Züge und elektronische Bauteile gehören zu den Geschenken, die momentan in kleineren und auch mal größeren Paketen bei der PAGS eintreffen.

Als der TIP-Block 2012 ins Leben gerufen wurde, sah das alles noch ganz anders aus. „Damals gab es kein Material“, erinnert sich Frank Nehmiz. Deshalb habe sich seine Begeisterung für das Projekt zunächst in Grenzen gehalten. Nachdem die Schule jedoch erstmals erfolgreich mitgemacht hatte und so die Grundausstattung gesichert war, sei ihm klar gewesen: „Frank, jetzt bis Du dran!“

Zunächst wurde der Rentner bei dem Projekt von Michael Klappka unterstützt. Seit 2014 gehört Daniel Hübner zum Team. Den beiden macht ihre Arbeit mit den Schülern Spaß. Die „lernen hier auch praktisches Arbeiten“, nennt Nehmiz im Gespräch mit den FN einen praktischen „Nebeneffekt“ des Projekts. Schließlich gebe es Jungen und Mädchen, die noch nie einen Schraubenzieher in der Hand hatten, erläutert Daniel Hübner. „Daher fangen wir mit kleinen Dingen an und leiten sie an, damit sie es später selbst können.“

Den Grundstock für das Projekt bildete eine Anlage, die eine Grünsfelderin der PAGS schenkte. Ihr verstorbener Mann hatte sie gebaut. Mit der Zeit kam weiteres Material dazu, ebenfalls geschenkt, gewonnen oder von der Schule gekauft. Und auch die Betreuer haben manches aus dem eigenen Fundus beigesteuert. Doch noch immer könnte die Lerngruppe ein paar Züge brauchen, weshalb man sich über entsprechende Spenden freuen würde.

Die Anlage aus Grünfeld gibt es immer noch. Sie wird von der Gruppe gemeinsam in Schuss gehalten und zum Spielen genutzt. Doch bei den zwei Schulstunden dauernden wöchentlichen TIP-Einheiten geht es in erster Linie darum, eine eigene Landschaft zu erschaffen, in der künftig die Züge hin und her rangiert werden. Dabei ist die Kreativität der Schüler gefragt.

Auf einem Berg thront bereits eine Burg, an einer anderen Ecke der großen Platte sind Gleise einem Kreisel gleich montiert. Sie sollen einmal mit einem weiteren Berg überbaut werden, durch den verschiedene Tunnel führen.

Realitätsnah

Für die Modellbauer ist es aber nicht damit getan, Schienen, Häuser, Bäume und Figuren einfach auf eine grün angemalte Holzplatte zu montieren. „Über diese Startphase sind wir raus“, betont Daniel Hübner. Damit alles so realistisch wie möglich aussieht, werden die Gleise etwa in (Mini-)Schotter gelegt. Dazu bekommen sie durch Rostfarbe optische Gebrauchsspuren. Zudem setzt das Team auf LED-Beleuchtung und digitale Technik. Und damit auch verdeckte Bereiche der Anlage überprüft werden können, wurden acht Mini-Kameras installiert.

Das alles kommt bei den Schülern gut an. Einer von ihnen ist der Achtklässler Liam Körner. Er hat daheim selbst eine kleine Modellbahn, sagt aber mit Blick auf die moderne Ausstattung der Schul-Anlage: „Hier macht es mehr Spaß,“. Ihm gefällt es, gemeinsam mit den anderen zu tüfteln. So geht es auch Florian Zeltner, ebenfalls Achtklässler und schon mehrfach dabei. Er besitzt eine Lego-Eisenbahn. Fachmännisch erklärt er: „Das ist etwas komplett Anderes als das hier.“

Die beiden Sechstklässler Noah Arslan und Max Schleger, der zu Hause eine Mini-Eisenbahn gebaut hat, sowie Lorenz Köhler aus der siebten Klasse basteln gerne. Somit konnten sie schon vor „TIP“ mit verschiedenen Werkzeugen umgehen. Beim Modellbahnbau jedoch sei manches anders, als wenn man dem Opa oder Vater zur Hand gehe, sind sich Noah und Max einig. Denn: „Hier ist alles so klein.“

Maßarbeit ist also gefordert, damit die Züge einmal störungsfrei durch die (Fantasie-)Landschaft rattern können. Eine Vorstellung davon erhalten Interessierte beim Külsheimer Weihnachtsmarkt.

Dabei wollen die Schüler ihre „Arbeitsplatte“ im Alten Rathaus der Öffentlichkeit präsentieren. Die Leute können sehen, dass das Projekt im Werden ist“, freut sich Frank Nehmiz auf die Präsentation und fügt augenzwinkernd dazu: „Die Welt ist auch nicht an einem Tag erbaut worden.“ Und außerdem: „Eine Modelleisenbahn darf nie fertig werden. Sonst hätte man ja nichts mehr zu schaffen.“

