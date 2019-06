Viele Erinnerungen geweckt

„Klassentreffen in Külsheim“ hieß es am Wochenende in der Brunnenstadt.

Külsheim. Zahlreiche ehemalige Schüler des Jahrgangs 1948/49 erlebten an drei Tagen viele schöne Stunden miteinander. Die Schulklasse, die wie andere damals auch im Külsheimer Schloss unterrichtet wurde, bestand aus 39 Mädchen und Jungen. Inzwischen sind acht Mitschüler gestorben.

22 beteiligten sich am Wochenende mit ihren Partner am Treffen in Külsheim. Dieses findet alle fünf Jahre statt. Etwa ein Drittel der Teilnehmer kam diesmal von auswärts, einer sogar von „hinter München“.

Los ging es am Freitag in der „Linde“. Natürlich drehten sich die Gespräche um Aktuelles und Familiäres ebenso wie um Erinnerungen aus der Schul- und Jugendzeit.

Am Samstag besichtigte die Gruppe in Würzburg unter anderem die Festung Marienberg und die Residenz, eine der Führungen übernahm eine Mitschülerin.

Bei der späteren Zusammenkunft im Gasthaus „Rose“ sorgten auch Bilder aus der Heimatstadt oder von früheren Klassentreffen für Gesprächsstoff.

Zum gemütlichen Abschluss traf man sich am Sonntagvormittag im Café Seubert. hpw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.06.2019