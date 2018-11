Viele stimmige Angebote

Külsheim.In Külsheim hieß es am verlängerten Wochenende zum wiederholten Male „Sternstunden“. Die Schreinerei Adelmann, die Gärtnerei Riedl und die Weberei Pahl boten von Freitag bis Sonntag in gemütlicher Atmosphäre voradventlichen Einkaufsgenuss in der Brunnenstadt.

Die Geschäfte zeigten sich gut auf die interessierte Kundschaft vorbereitet, um auf die bevorstehende Zeit des Advents einzustimmen. Natürlich gab es jahreszeitlich stimmige Angebote, denen sich die Gäste in sehr gefällig dekorierten Geschäften widmen konnten. Die Offerten lockten viele Besucher, es gab vielfach Gelegenheit zum fachlichen Gespräch ebenso wie zum gemütlichen Plausch im kleinen oder größeren Kreis.

Am Freitagabend traf man sich zur Glühweinparty in und an besagter Schreinerei. Der Sonntag lockte die meisten Besucher. Manche äußerten, bei den „Sternstunden“ in Külsheim könne man ohne irgendwelche anderen Termine im Hinterkopf gemütlich umherschlendern und sich umschauen, das Einkaufserlebnis in aller Ruhe genießen.

Die Veranstalter zeigten sich allesamt durchaus zufrieden mit den Verlauf der „Sternstunden“ in Külsheim. hpw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018