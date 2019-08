Viele Zutaten wachsen vor der Haustüre

Gesund, ohne „Fertigfutter“ und lecker: So soll nach Meinung von Wolfgang Ries Essen sein. Schmackhaft machen will er das dem Nachwuchs mit seinem Kochbuch „Wilde Kinderküche“.

Külsheim. „Wenn nur ein Röllchen Schnittlauch auf der Kartoffel liegt, dann ist die vergiftet!“ Dieser Überzeugung war ein kleiner Junge, dessen Mutter ob der speziellen Essgewohnheiten ihres Sohnes Wolfgang Ries ihr Leid geklagt hat. Auch von anderen Eltern und aus seiner Erfahrung als langjähriger „Zeltlager-Koch“ weiß er, dass „Kinder mit Kräutern nichts am Hut haben“.

Hilfe für Eltern

Genau das möchte er mit Hilfe seines neuen Kochbuchs ändern, betont der Külsheimer im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Denn: „Eltern haben dafür einen Bedarf und freuen sich, wenn man ihnen eine Hilfe gibt, die Kinder zum Essen zu bewegen.“ Zudem wisse man bei den Kräutern aus der heimischen Natur, ganz genau, wo sie herkommen. Bei Fertig-Gewürzmischungen oder -soßen sei das dagegen nicht immer so.

Keine „Gewinngarantie“

Auf die Idee, ein Kräuter-Kochbuch für Kinder zu entwickeln, habe ihn vor sieben Jahren ein Bekannter gebracht. Denn so etwas gebe es nicht, meinte dieser damals. Bei Anfragen an verschiedene Verlage, diese Angebotslücke gemeinsam zu füllen, seien die Verantwortlichen zwar am Thema interessiert gewesen. Umsetzen wollten sie das Projekt aber nicht, berichtet Ries. Denn sie sahen damit keine „Gewinngarantie“ verbunden.

Damit lag das Ganze erst einmal auf Eis, blickt der 58-Jährige zurück. Doch vor zirka zweieinhalb Jahren „hat mich die Idee wieder gepackt“, und er nahm die Sache komplett selbst in die Hand.

Für sein mittlerweile siebtes Buch entwickelte Ries die Rezepte, probierte sie „im Selbstversuch“ aus und „servierte“ sie Freunden und Kollegen. Was besonders lecker schmeckte, setzte er ansprechend gestaltet in Szene und hielt es in Fotos fest. In Lettland fand Ries einen Verlag, der das Buch nach seinen Vorstellungen gedruckt hat.

Den Zeitplan bei der Arbeit „diktierte“ ihm die Natur. Denn „die zeigt mir, wann und wo es etwas gibt“. So war Ries vom Frühjahr bis zum Herbst rund um Külsheim unterwegs, um wild wachsende Kräuter, Nüsse, Pilze und Beeren zu sammeln. Dabei hat er Pflanzen ausgewählt, von denen er „denkt, dass sich Kinder damit anfreunden können“. Verzichtet hat er dabei auf alles, was bitter schmeckt. Schließlich möchte der Hobby-Koch die Mädchen und Jungen „durch die Hintertür“ für Kräuter begeistern und sie nicht abschrecken. „Ries: „Dann greifen sie nie wieder danach.“

Überrascht war der Külsheimer manchmal, dass so manches leckere Kraut quasi direkt vor seiner Haustüre wächst. Einiges hatte er einfach für Unkraut gehalten. Damit es anderen nicht genauso geht, und sie unbedarft drauflossammeln, werden die von ihm verwendeten Wildkräuter in seinem Kochbuch jeweils kurz in Bild und Text beschrieben. Aber, stellt Ries eindeutig klar: Bei der „Wilden Kinderküche“ handele es sich nicht um ein Pflanzenbestimmungsbuch.

Bei der Auswahl der Gerichte für sein Kochbuch hatte der Külsheimer die Qual der Wahl. Denn, alles, was er ausprobiert hat, „schmeckte gut“. Am Ende hat er sich für 68 Rezepte für „kleine und große Meisterköche, für Leckermäulchen, Gesundheitsbewusste und Allergiker“ entschieden. Alle sind mit haushaltüblichen Gerätschaften einfach und unkompliziert nachzukochen, verspricht er.

Auf jeden Fall etwas „fürs Auge“ sind die liebevoll gestalteten Dekorationsvorschläge. So kredenzt Ries beispielsweise eine Brennnessel-Spinat-Mischung in Form eines fröhlich winkenden Froschkönigs. Oder er lässt zwei Wurst-„Würmer“ aus der Gänseblümchen-Suppe herauslugen.

Die Rezepte sind nach den Jahreszeiten sortiert. So weiß man genau, wann man nach welchen Kräutern Ausschau halten kann. Favorit für den Frühling ist für Ries der Gundermann. „Er hat ein feines zitroniges Aroma“, und lasse sich gut für Süßspeisen wie „Minitörtchen“ oder „Mäusebrötchen“ verwenden.

Das Sommer-Lieblingsgewürz des Külsheimers ist der Dost (Wilder Majoran). Den verwendet er zum Beispiel für die „Matschwürmer“ (Risotto mit Bratwürsten) oder für die Pizza-Windräder.

Als Herbst-Klassiker bezeichnet der 58-Jährige neben den Nüssen die Hagebutte. Diese lässt sich zu Marmelade verarbeiten, mit denen man wiederum „Ravioli-Sonnen“ oder „Halloween-Kekse“ füllen kann. „Das schmeckt“, schwärmt Ries.

