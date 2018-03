Viren sind auf diesem Planeten überall

Anzeige

Viren seien in der Umwelt, so Dölken. Sie seien unterschiedlich stabil und mannigfaltig resistent gegenüber Desinfektionsmitteln. Er beschrieb, welche Folgen eine Infektion mit Viren auf verschiedene Art bis hin zu chronischen Entzündungen. So gebe es bei einer Poliovirus-Infektion in der ersten Krankheitsphase Fieber, Gliederschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Halsschmerzen, in der zweiten Krankheitsphase Nackensteifigkeit, starke Rücken- und Muskelschmerzen, auch bleibende Lähmungen.

Insgesamt sei die Immunantwort die Ursache fast aller Krankheitssymptome, so der Fachmann. Er benannte als systemische Symptome Fieber, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, als lokale Symptome Rötung, Schwellung, Erwärmung und Funktionsstörung. Die stärkere Aktivierung des Immunsystems bei Erwachsenen führe oft zu schwereren Infektionsverläufen.

Dölken bezeichnete Impfungen als die größte Errungenschaft der modernen Medizin. Er meinte sogar, diese müssten verpflichtend sein, um möglich schlimme Folgen des Nichthandelns auszuschließen. Die Ständige Impfkommission arbeite gewissenhaft. Impfen sei für den größten Teil der Bevölkerung der richtige Weg. Indes gebe es in der Medizin nicht „richtig oder falsch“, sondern eine bestmögliche Therapie für den Einzelfall.

Der Professor ging während seines reich bebilderten Vortrags immer wieder auf Fragen aus dem Publikum ein. Dölken beschrieb auch Virusinfektionen, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Viren seien selten sowohl hoch infektiös als auch zum Tod führend. Für alle Viren, die den Menschen umbringen könnten, ließen sich Impfstoffe herstellen. Dazu s brauche es aber etwas Zeit. Insgesamt werde viel an Impfstoffen geforscht.

Zum Schluss widmete sich der Immunbiologe der Frage, ob Viren „selbstsüchtige Genome“ seien. Viren wollten nicht mehr als auch die Menschen in der Evolution des Lebens.

Die Zuhörer belohnten seine Ausführungen mit viel Beifall. hpw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018