Vom Stelzenlauf bis Murmel-Zielwurf

Külsheim.Eine schöne Wanderung und früher gebräuchliche Gassenspiele standen auf dem Programm des Ferienprogramms. Der Heimat- und Kulturverein hatte dazu eingeladen und 13 Kinder kamen bei sommerlichem Wetter zum Ausgangspunkt „Alte Steige“.

Die gemeinsame Wanderung führte „die olde Schdaach nuuf“, wo man vieles in der Natur bestaunte und manches näher kennen lernte. Besonders interessant war die Passage durch das Naturdenkmal „Lindenhain“. Ziel des Fußmarsches war die Straßenkapelle heraus, wo die Jungen und Mädchen einige deren Geheimnisse erfuhren. So hatte ein Külsheimer mit dem Bau der Kapelle ein Versprechen eingelöst.

Blick in die Geschichte

Dann setzte man den Blick in die Geschichte fort. An unterschiedlichen Stationen rund um die Straßenkapelle waren Spiele vorbereitet, wie sie frühere Generationen von Kindern kannten und in den Gassen spielten. Da hieß es Murmeln räubern und Murmel-Zielwurf, Wurfschleuder oder Stelzenlauf, Sackhüpfen, Eierlauf mit Tennisbällen, Bälle in Eimer werfen, Büchsen abwerfen oder Zielwerfen mit Ringen.

„Himmel und Hölle“ war als Kästchen hüpfen auf der so gut wie gar nicht befahrenen Straße mit Kreide aufgemalt.

Die Kinder lernten die alten Spiele kennen und hatten dabei großen Spaß. Zum Abschluss gab es für alle eine Urkunde mit der Bestätigung, erfolgreich beim Ferienprogramm „Alte Gassenspiele“ teilgenommen zu haben. hpw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018