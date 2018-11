Von musikalischer Bandbreite begeistert

Viele Kulturschaffende hatten sich am Sonntagnachmittag in Eiersheim zusammengetan, um in der örtlichen Pfarrkirche St. Margareta ein Christkönigskonzert zu geben.

Eiersheim. Etwa 150 Menschen waren in die Pfarrkirche St. Margareta nach Eiersheim gekommen, um dem Christkönigskonzert am Sonntagnachmittag zu lauschen. Sie hörten Lieder vom Kirchenchor, dem Männergesangverein „Eintracht“,

...