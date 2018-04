Vor 50 Jahren gemeinsam im Dienst

Anzeige

Külsheim.Was verband vor 50 Jahren die einstigen Rekruten Harald Oswald und Alfred Saller sowie die damaligen Stabsunteroffiziere Hermann Bohnet, Wilfried Gans und Hans Ziegel? Sie waren ab April 1968 gemeinsam bei der Bundeswehr in der dritten Kompanie des Panzerbataillons 363 in der Prinz-Eugen-Kaserne in Külsheim, allerdings auf unterschiedlichen Seiten der Befehlskette.

Bei einem von Oswald initiierten Treffen am Freitagabend im Gasthaus „Zur Rose“ erinnerten sie sich nun „an die alten Zeiten“.

Die Stabsunteroffiziere waren vor 50 Jahren schon einige Zeit in Külsheim im Dienst. Die beiden Rekruten kamen aus dem Raum Mannheim. In der Grundausbildung der Panzerleute dienten damals viele junge Männer aus Köln und Mannheim. Die Verständigung erwies sich oft als schwierig, blickten die Ehemaligen augenzwinkend zurück.