Vorsitzenden wiedergewählt

Rege teilgenommen haben die Aktiven an Pokal- und Freizeitturnieren. Ein Freundschaftsturnier mit je einer Mannschaft aus Malsch und Brühl fand am 19. August in Külsheim statt. Auch waren die Spieler aus Frammersbach zu einem Freundschaftsspiel in der Brunnenstadt zu Gast. Teilgenommen hat der Verein am Eröffnungsumzug zum Großen Markt. Die Vereinsmeisterschaft im Einzel (Karl Puhr erhielt den neuen Wanderpokal) mit Helferfest sowie die Weihnachtsfeier rundeten das Jahr ab.

Kassenwart Bertram Grein informierte über Ein- und Ausgaben. Gerhard Römisch, der zusammen mit Udo Münkel die Kasse geprüft hat, bescheinigte eine sehr korrekte und detaillierte Finanzführung. Die von Gerhard Römisch beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Bei den von Albrecht Grimm geleiteten Wahlen wurden Vorsitzender Oliver Köppel, Kassenwart Bertram Grein, und Beisitzer Werner Zirkelbach jeweils einstimmig von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt.

Es lag ein Antrag zum Thema Fahrtkostenzuschuss vor. Einen solchen gibt es zu den Ligaspieltagen. Abschließend gab Köppel einige Termine bekannt: 14. April: Boule-Spieltag der Ober- und Bezirksliga in Külsheim. Vorgeschlagen wurde, am 16. Juni die Vereinsmeisterschaft mit anschließendem Helferfest sowie am 18. August ein Boule-Spiel mit den Freunden aus Malsch und Brühl auszurichten. bck

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.02.2018