Vorstandsteam im Amt bestätigt

Eiersheim.Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Eiersheimer Musikanten im Gemeindezentrum, um über das abgelaufene Vereinsmusikjahr Rechenschaft abzulegen. Neben Rück- und Ausblicke gab es Neuwahlen, die von Günter Wolf durchgeführt wurden. Hierbei wurde der komplette Vorstand einstimmig bestätigt. Ferner fanden Ehrungen statt; Jochen Hauck wurde für 20 und Janina Rückert für 25 Jahre aktive Musikantenjahre ausgezeichnet.

Nach Begrüßung und Totengedenken durch die Vorsitzende Janina Rückert begann Schriftführerin Miriam Faulhaber mit ihrem Jahresbericht. Dem war zu entnehmen, dass sich die Musikanten außerhalb der Musikproben zu 32 Terminen zusammenfanden – 17 weltliche und sieben kirchliche, dazu zwei gesellige Veranstaltungen und sechs sonstige Vorhaben. Zehn Abendtermine mit mehrstündiger Böhmisch-Mährischer-Blasmusik galt es zu absolvieren. Zwei Wiedereinsteiger verzeichnete Faulhaber mit Sven Geier und Leon Fischer.

Jochen Hauck wertete die Anwesenheitsliste aus. Somit probten die Eiersheimer Musikanten, die aus 21 Aktiven bestehen, an 66 Abenden im Gemeindezentrum. Jochen Hauck und Miriam Faulhaber stellten zum Schluss ihrer Berichte fest, dass die Musikanten sich mit Proben und Terminen an 98 Tagen 2018 zusammenfanden. Beste Probenbesucher waren Eddy Hauck, Bastian und Kurt Hauck, sowie Axel Hauck und Annika Holzinger.

In der Tagesordnung ging es weiter mit dem Bericht von Kassenführer Matthias Brüll, der positiv ausfiel. Die Kasse wurde von Florian Stöckle und Klaus Krimmer geprüft und für einwandfrei geführt befunden. Dem Vorstand wurde Entlastung erteilt.

Im Jahresbericht der Vorsitzenden Janina Rückert hörten die Mitglieder ebenfalls nur Positives. „Das Musikjahr 2018 ist abgeschlossen, das neue Musikjahr mit seinen Aussichten auf interessante Auftritte, neue Begegnungen, neue Herausforderungen stehen vor der Türe. Sie ist schon einen Spalt geöffnet“. Mit diesen Worten umschrieb Rückert den momentanen Sachstand, zeigte sich über das rege Vereinsleben erfreut und blickte hoffnungsvoll in die Zukunft. Mit kleinen Präsenten erfreute Rückert ihre Musikkollegen. Sie freute sich auf „neue Noten, neue Wege der Probenarbeit, neue Herausforderungen und das Gefühl, Teil dieser großartigen Gruppe zu sein“. Besonders erfreut zeigte sich die Vorsitzende über die beiden Wiedereinsteiger am Tenorhorn, Sven Geier, und an der Trompete, Leon Fischer. „Es steht vieles an, packen wir es an“, so das Jahresmotto von Janina Rückert.

Weiter ging es mit dem Jahresbericht des Dirigenten Eddy Hauck. Für ihn laufe die Zeit unaufhaltsam weiter. „Ein erfolgreiches und forderndes Vereinsjahr ist abgelaufen.“ Hauck betonte, dass „auch das neue Vereinsjahr wieder neue Situationen mit sich bringt, die verarbeitet werden müssen“. Er betonte, dass die vielen Termine, die zurückliegen, „für uns alle schon als normal gelten“. Es verwundere keinen Musiker mehr, wenn er im Vereinsjahr alle vier Tage unterwegs sei. Und stets sei das Vereinsmotto mit dabei: „Blasmusik pur – mundgemacht und aus dem Herzen gespielt.“

Richtige Gänsehaut bekommt Eddy Hauck noch, wenn es bei den Auftritten stehende Ovationen der immer zahlreicher werdenden Fans gebe. Für ihn sei es oberste Priorität, das Niveau zu halten und, wenn möglich, zu steigern. Es sei immer Luft nach oben, so Hauck. Auch er freute sich über die neuen Musikanten und Wiedereinsteiger bei der Musikkapelle. Besonderen Dank richtet der Dirigent an die von weiter weg anreisenden Musikanten Dieter Holzinger und Peter Bunzel. Durch ihren Vorzeigeeinsatz seien sie Vorbilder für die Musikanten. Sein Dank gilt allen Musikern für ihren jeweiligen Einsatz für die Blasmusik. Für das Mittun hinter den Kulissen gelte schließlich sein persönlicher Dank allen Partnern und Familienmitgliedern, die für die wichtige Harmonie im Verein Sorge trügen. „Erst wenn alles harmonisch verläuft, können wir uns richtig entfalten.“

Für Dirigent Eddy Hauck und die Vorsitzende Janina Rückert gilt jeweils der besondere Dank den vielen treuen Fans, die stets zu allen Terminen der Eiersheimer Musikanten fahren.

Anschließend standen Ehrungen an. Hierbei wurde Jochen Hauck für 20 Jahre aktives Musizieren mit Urkunde und Präsent geehrt. Janina Rückert bedankte sich bei Jochen Hauck für seinen musikalischen Einsatz und für das Führen und Auswerten der Anwesenheitsliste bei den Musikproben. Blumen, Präsent und Urkunde gab es denn auch für die Vorsitzende Janina Rückert selbst, die von ihrem Stellvertreter Axel Hauck für ihr silbernes Vereinsjubiläum (25 Jahre auf der B- und Ex-Klarinette sowie auf dem B-Tenorsaxophone) ausgezeichnet wurde. Seine Dankesworte richtete Axel Hauck an die silberne Ehrungsmusikantin Janina Rückert, die bereits seit zwölf Jahren den Musikverein als erste Vorsitzende mit viel Engagement und Herzblut führe.

Durch die Neuwahlen führte Wahlleiter Günter Wolf. Die Eiersheimer Musikanten machten es ihm dabei sehr einfach, es wurde das komplette Vorstandsteam um Janina Rückert als Vorsitzende, Axel Hauck als stellvertretender Vorsitzender, Matthias Brüll als Kassenführer und die beiden Schriftführerinnen Miriam Faulhaber und Ramona Baumann für zwei weitere Jahre einstimmig per Handzeichen wiedergewählt. Zu Kassenprüfern ernannt wurden erneut Florian Stöckle und Klaus Krimmer.

Die wiedergewählte Vorsitzende Janina Rückert teilte anschließend die bereits feststehenden Termine und Auftritte für 2019 mit. Beim Punkt Sonstiges und Wünsche und Anträge wurde noch Organisatorisches besprochen. Dabei bedankte sich Diakon Wolfgang Krug für die feierliche musikalische Umrahmung der traditionellen kirchlichen Musiktermine, die sehr gerne von den Eiersheimer Musikanten wahrgenommen werden, ehe die Vorsitzende Janina Rückert die sehr harmonisch verlaufende Generalversammlung beendete. pm

