Wählervereinigung neu gegründet

Uissigheim.Interessierte Bürger haben kürzlich in Uissigheim für die Ortschaftsratswahl am 26. Mai die neue, nicht mitgliedschaftliche Wählervereinigung „Bürger – für ein Dorf mit Herz“ gegründet. Wie es dazu in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, waren sich bei der benennung alle einig, dass es ein Name sein muss, der die moderne und zukunftsorientierte Arbeit für das Dorfleben widerspiegelt.

Bei der Nominierungsversammlung wurden fünf Bürger in geheimer Wahl auf die Wahlliste gesetzt. Diese werden nun mit den bereits nominierten sechs Bürgern der CDU-Liste antreten, um die vier Plätze im Ortschaftsrat zu besetzen.

Folgende Kandidaten im Alter zwischen 25 und 45 Jahren, treten für die Wählervereinigung „Bürger – für ein Dorf mit Herz“ an: Laura Burkhardt (Polizeibeamtin), Dominik Metz (Förderlehrer), Evelyn Wiegand (Abteilungsleitung Service Innendienst), Fabian Winkler (Accountmanager) und Ulrike Winkler (Bilanzbuchhalterin).

Zu den Eckpunkten des Wahlkampfs und die fünfjährige Amtszeit soll nach Angaben der Verantwortlichen die Förderung der Feuerwehr zählen. Zwei Kandidaten seien bereits in die Feuerwehr Uissigheim eingetreten. Ebenso auf der Agenda steht die Mitwirkung bei der Sanierung der Stahlberghalle unter Einbeziehung der Wünsche und Anregungen der Bürger. Auch die Sanierung der Ortsdurchfahrt und weitere Schritte in Richtung einer modernen Dorfentwicklung werden wichtige Punkte sein, so die Beteiligten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019