„Wandernde“ Weinprobe längst Tradition

Anzeige

Beim Weinfest in Külsheim gibt es seit Jahren samstags eine „wandernde“ Weinprobe.

Külsheim. Diese Tradition setzten Winzer, Ortsverband für Wein, Obst, Garten und Landschaft, auch diesmal fort. Zweieinhalb Stunden dabei waren mehr als 40 Leute, allesamt in prächtiger Stimmung, darunter auch die Hoheiten Weinkönigin Anna und Weinprinzessin Laura neben solchen von auswärts.

Die Weinwanderung begann und endete am Caravacakreuz am Festplatz an den Weinbergen am „Hohen Herrgott“. Der Weg führte bei hohen Temperaturen mitten durch die Weinberge. Die Großgruppe machte Halt an sechs Stationen, an denen es jeweils eine andere Sorte Wein zu kosten gab, dazu auch Wasser und passende kulinarische Schmankerl reichte. Jede Station lag unmittelbar neben Reben der Sorte, die gekostet wurde.