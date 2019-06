Waschechter Uissigheimer

Uissigheim.Der Uissigheimer Ernst Walter wird am Samstag 90 Jahre alt. Der waschechte Uissigheimer ist seinem Heimatort stets treu geblieben und hat weiterhin reges Interesse an allem, was um ihn herum oder auch weiter weg passiert.

Ernst Walter ist am 22. Juni 1929 geboren als sechstes von sieben Geschwistern. Der Jubilar besuchte die örtliche Volksschule ab 1935 acht Jahre lang, arbeitete nach der Schulzeit im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb mit, ging ab 1943 auch in die landwirtschaftliche Berufsschule in Gamburg und 1949/50 in die „Winterschule“ in Tauberbischofsheim. Im März 1950 machte er den Führerschein, er sagt, „damals war der Führerschein noch billiger“.

Ernst Walter übernahm die elterliche Landwirtschaft 1954 und gab diese 1961 auf. Ab dann arbeitete er bis zum Ruhestand auf dem Bau, zuerst als Hilfsarbeiter und nach einer Umschulung zum Maurer als solcher und als Kranfahrer bei der Firma Heußlein (Külsheim).

Der Uissigheimer lernte die gleichfalls in Uissigheim lebende Anna Würzberger auf den Tanzböden in Uissigheim und Külsheim näher kennen, Heirat war im Mai 1955. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, beide wohnen in Uissigheim. Zur Familie gehören auch zwei erwachsene Enkel. Ernst und Anna Walter haben inzwischen das seltene Fest der diamantenen Hochzeit feiern können. Ernst Walter ist seit 1949 Mitglied im örtlichen Männergesangverein Eintracht und hat dort 58 Jahre aktiv gesungen, ehe er aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste.

Im gleichen Zeitraum wirkte er im katholischen Kirchenchor in Uissigheim mit. Zudem war Walter 1954 Gründungsmitglied beim Musikverein Uissigheim.

Heutzutage geht der Jubilar noch gerne in den Garten „Am Weiher“ und jeden Mittwoch zum Rentnerstammtisch ins örtliche Sportheim. Er unterstreicht, was ihm noch wichtiger ist: „Das größte Glück ist, dass ich noch meine Frau habe.“ Er sagt weiter, „wir können uns noch gegenseitig helfen“, und hofft, dass dies noch einige Jahre der Fall ist. hpw

