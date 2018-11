Weihnachtsmarkt in Külsheim mit Modellbahnausstellung

Külsheim.Der 29. romantische Weihnachtsmarkt findet vom 7. bis 9. und vom 14. bis 16. Dezember rund um die Katharinenkapelle im Herzen der Altstadt von Külsheim statt. Die Standbetreiber öffnen ihre Hütten jeweils freitags und samstags von 18 bis 21 Uhr sowie sonntags von 15 bis 20 Uhr. Daneben wird der Weihnachtsmarkt durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm von der Pater-Alois-Grimm-Schule, den Kindergärten, Musik- und Gesangsvereinen und weiteren Gruppen bereichert. In der Katharinenkapelle ist wieder eine Krippenausstellung zu sehen. Höhepunkt für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher ist natürlich der Besuch des Nikolauses, der am 9. Dezember ab 16 Uhr die Kinder beschert. Und wer ein Gedicht oder Lied vorträgt, für den hat der Nikolaus noch eine kleine Überraschung. Ferner öffnen die die Modelleisenbahn-AG der Pater-Alois-Grimm-Schule und die „Modellbahn Freunde Walldürn“ die Tore des Alten Rathauses zu einer besonderen Ausstellung. Hier können nicht nur Modelle und Modelllandschaften bewundert werden, hier können alle aktiv mitmachen und mitbauen. Des Weiteren lädt der Bürgertreff wieder zum Weihnachtsbasteln, Geschichten hören und Spielen ein. Außerdem findet in den Räumen des Bürgertreffs auch der Verkauf von Handarbeiten zugunsten des Bürgernetzwerks statt. Bild: Stadt Külsheim

