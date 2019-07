Weinprobe zum Geburtstag

Külsheim.Die Külsheimer Winzer feiern am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Juli, ihr 40. Weinfest in der Weinlage „Hoher Herrgott“. Zum runden Geburtstag findet am Freitag, 26. Juli, um 19.30 Uhr eine von Andreas Oehm moderierte Weinprobe im Festzelt statt. Verkostet werden dabei ein Secco und acht Weine vom Winzerkeller im Taubertal.

Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Anmeldung ist bis 20. Juli möglich bei Christine Füger, Telefon 09345/1884 (ab 18 Uhr). Auch kurzentschlossene Gäste sind willkommen.

Bei Weinfest ist folgendes Programm vorgesehen: Samstag: ab 18 Uhr Festbetrieb, 19.30 Uhr Wein- und Tanzabend mit dem Duo „Die Liebler‘s“.

Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst im Festzelt, mitgestaltet von Mitgliedern des Musikvereins Külsheim, danach Festbetrieb, Mittagessen, Kaffee und Kuchen; ab 13 Uhr Unterhaltung mit dem „Duo Rainbow“, 14.30 Uhr Verabschiedung der amtierenden Weinkönigin, Krönung der neuen Külsheimer Weinkönigin und Vorstellung der Prinzessin: 16 Uhr Buttenlauf mit anschließender Siegerehrung und Festbetrieb.

Ein Pendelverkehr (Ecke Steinbacher Weg/Einmündung Seeweg zum Festplatz) wird zu folgenden Zeiten angeboten: Freitag ab 18.45 Uhr zur Weinprobe, Samstag ab 17.45 Uhr, Sonntag von 9.15 bis 9.45 sowie ab 10.45 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

