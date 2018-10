Wertvolle Arbeit für die Natur geleistet

Die Nabu-Gruppe Külsheim besteht seit 30 Jahren. Die Jubiläumsveranstaltung fand im Alten Rathaus statt.

Külsheim. Die Gruppe schaute zurück zu den Anfängen, zeigte die Entwicklung über die Jahrzehnte auf. Es gab Grußworte ebenso wie zahlreiche Ehrungen. Im Anschluss hörte man einen Vortrag über die Zusammenhänge von Landwirtschaft und Naturschutz (siehe weiteren Bericht.

Bernhard Väth, Vorsitzender der Nabu-Gruppe Külsheim, zu dem Festakt Mitglieder und Gäste willkommen. Der Rückblick des Gründungsvorsitzenden Rudi Schneider, verlesen von Väth, verwies auf eine schulische Betreuung von Biotopen in den 1980er Jahren. Daraus sei es am 4. März 1988 zur Gründung als Ortsgruppe innerhalb des Deutschen Bundes für Vogelschutz (DBV) im Soldatenheim gekommen. Damals waren 31 Mitglieder beigetreten.

Versammlungen gab es zuerst im Soldatenheim, dann im Vereinsraum. Die Gruppe habe bei Aktivitäten Unterstützung von Fachleuten gehabt, 1990 erste selbst geführte Wanderungen angeboten. Daraus sind bis dato 686 Wanderungen geworden. Der Rückblick beleuchtete Aktivitäten wie Gespräche, anfallende Pflegearbeiten von naturkundlichen Flächen, diverse Ausstellungen, den „Vöglerball“, die Teilnahme am Ferienprogramm, regelmäßige Treffen oder Feiern. Eine Jugendgruppe hatte nur einige Jahre Bestand.

1999 hatte Schneider den Vorsitz an Werner Spengler übergeben, dieser 2013 an Väth. Der aktuelle Vorsitzende sagte, in der Namensänderung des DBV in „Naturschutzbund Deutschland“ komme zum Ausdruck, dass die ganze Natur des Schutzes bedürfe. So habe man sich bereits früh für die Sanierung der Külsheimer Wasserquellen eingesetzt oder Grundstücke gekauft, gepachtet oder zur Pflege übernommen mit dem Ziel eines breiten Natur- und Biotopschutzes.

Väth zeigte, auch bebildert, geleistete Projekte auf wie die Bepflanzung mehrerer längerer Vorfluterabschnitte in der Agrarlandschaft, die Umwandlung einer Weinbergparzelle in eine blütenreiche Trockenhangwiese oder Arbeiten am geologisch-naturkundlichen Wanderweg. Streuobstwiese und Insektenhotel, Ausflüge und Seminare, Nistkästen und Urkunden für schwalbenfreundliche Häuser, Vorschläge für eine Biotopvernetzung und die Sanierung von Feuchtgebieten waren weitere der Themen, auf die der Vorsitzende erläuternd einging.

Altersstruktur ein Problem

Natürlich habe man auch harte Brocken schlucken müssen, meinte Väth, der die Altersstruktur als größtes Problem der Nabu-Gruppe Külsheim bezeichnete. Der Umzug des Vereinsheims von einem Kasernenblock zum anderen werde in Kürze geleistet. Der Vorsitzende dankte allen, welche die Gruppe in irgendeiner Weise unterstützt haben.

Bürgermeister Thomas Schreglmann unterstrich, die Nabu-Gruppe habe sich von zarten Anfängen ausgehend in den 30 Jahren Natur- und Umweltschutz gut entwickelt. Er bedankte sich für viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit in Projekten aller Art und bekannte, die Kommune habe nicht immer die gleichen Interessen wie der Nabu.

Man schätze die örtliche Nabu-Gruppe als Ansprechpartner, Richtschnur und als korrigierendes Element. Der Bürgermeister wünscht für die nächste Jahrzehnte, man könne noch mehr Mitbürger für den Natur- und Umweltschutz begeistern.

Michael Salomon, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbands, stellte heraus, der Rückblick habe deutlich gezeigt, welch hervorragende Arbeit die Nabu-Gruppe über Jahrzehnte geleistet habe. Manche meinten gar, man habe es mit Vollberuflichen zu tun. Alle jedoch seien Ehrenamtli-che, die ihre Arbeit als Hobby machten. Salomon wünschte, die Gruppe solle auch die nächsten 30 Jahre noch viel Spaß haben.

Karl-Heinz Geier von der Unteren Naturschutzbehörde der Landkreisverwaltung betonte, man sehe eindrucksvoll, wie Naturschutz auf der Hochfläche funktioniere. In der Külsheimer Nabu-Gruppe werde hervorragende Arbeit geleistet, seien tolle Räume geschaffen worden. Eine solche ehrenamtliche Tätigkeit könne der amtliche Naturschutz nicht leisten. Die Landkreisverwaltung freue sich über weitere konstruktive Zusammenarbeit.

Gründungsmitglieder geehrt

Die Nabu-Gruppe ehrte Gründungsmitglieder und solche mit mindestens 25 Jahren Mitgliedschaft. Nabu-Kalender, Tasche und Urkunde lagen bereit für die Gründungsmitglieder Walter und Hildegard Dietz, Hubert Geiger, Jutta Krimmer, Rudolf Matzer, Norbert Pahl, Edeltraud Preissler, Horst Reinhart, Klaus Ruckstetter, Beate Schneider, Rudi Schneider, Regina Schubert, Werner und Gabriele Spengler, Bernhard Väth, Sonnhild Vogel, Christiane Vorschneider sowie Hans-Peter und Gabriele Weber.

Mindestens 25 Jahre bei der Nabu-Gruppe sind Hubertus Daniel, Bernd Düll, Brigitte Felderer, Markus Hernold, Thomas Hilpert, Gerhard Keller, Franz-Ludwig Krimmer, Margot Kurpiers, Dieter Lange, Carmen Matzer, Joseph Mulz, Manfred Pahl, Andrea Schneider, Carsten Schubert, Hubert Seitz, Maren Simko-Zoffer und Brigitte Vorschneider. Der offizielle Teil des Festaktes war umrahmt von vielen Gesprächen in kleinen Gruppen. hpw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018