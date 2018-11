Wichtige Institution für die Stadt

Külsheim.Bürgermeister Thomas Schreglmann gab beim Jubiläumsvorspiel anlässlich „60 Jahre Jugendmusikschule Külsheim“ einen Rückblick. auf deren Geschichte

Im Jahre 1958 sei eine solche Einrichtung in einer kleinen Stadt im ländlichen Raum nicht selbstverständlich gewesen, sagte Schreglmann. Damals habe der Jakob Schweitzer, der damalige Leiter der Külsheimer Außenstelle der Volkshochschule, Weitblick bewiesen mit seiner Ansicht, es lohne Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen und dafür eine eigene Einrichtung zu schaffen.

Schweitzer habe den Musikerzieher Ernst Rippien gewinnen können, so Schreglmann. Dieser wiederum habe Eltern überzeugt, so dass bereits im ersten Halbjahr 20 Schüler Unterricht genommen hätten, in der Volksschule im Schloss. Dieses Konstrukt als reines Privatunternehmen unter dem Dach der Volkshochschule habe bis 1961 bestanden.

Stetiger Zuwachs habe eine neue Grundlage nötig gemacht und so sei es zur Gründung des Vereins „Jugendmusikschule der Stadt Külsheim“ mit 53 Gründungsmitgliedern gekommen. Dieser Verein habe als stetes Zuschussgeschäft von Anfang an finanzielle Probleme gehabt und sich 1964 selbst wieder aufgelöst.

Die Jugendmusikschule wird seit 1964 von der Stadt Külsheim geführt mit den anfänglich und auch in der Folgezeit treibenden Kräften Alfons Grimm, Bürgermeister Erhard Junghans und Adalbert Meltzer. 1964 bereits habe man in Mainz für 20 000 Mark Blechblasinstrumente gekauft. Mit der Jugendmusikschule Külsheim sei es fortan stetig vorangegangen, 1972 habe man sogar eine eigene Schallplatte aufgelegt.

Die Schülerzahlen hätten schon immer geschwankt, im Jahr 1990 habe es nur noch 100 Musikschüler gegeben, so der Bürgermeister. Seit 1992 sei Achim Klein Leiter der Jugendmusikschule. Vor zehn Jahren habe die Zahl der Schüler sogar über 200 gelegen, momentan seien es rund 130 Talente, die ein oder mehrere Instrumente erlernen. „Eine stattliche Zahl“, kommentierte der Rathaus-Chef.

Schreglmann unterstrich, Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung seien auch in schwierigen Zeiten zur Jugendmusikschule gestanden und hätten dafür gesorgt, dass die Rahmenbedingungen gestimmt haben und auch weiter stimmen werden. Musikalische Früherziehung, der Musikunterricht und die qualifizierte Ausbildung des Nachwuchses auch für die Musikvereine in Külsheim seien das „Markenzeichen unserer Jugendmusikschule“. hpw

