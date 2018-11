Wiederverwerten statt entsorgen spart Geld

Abbruchmaterial von ehemaligen Kompaniegebäuden wird nicht entsorgt, sondern für Wegsanierungen wiederverwendet. Dies erspart der Stadt Külsheim Kosten.

Külsheim. Heiko Wolpert von der Stadtverwaltung informierte ausführlich, inwieweit Recyclingmaterial aus dem Abbruch von Kompaniegebäuden der ehemaligen Kaserne nun für Wegesanierungen verwendet werden kann. Er sprach von insgesamt rund 11 000 Kubikmeter Abbruchmaterial, das unbelastet sei und als Unterbau eingearbeitet werden könne. Dazu kämen 4800 Tonnen Vorsiebmaterial.

Es habe die Möglichkeit der Entsorgung bestanden bei einem Kostenvoranschlag von 305 000 Euro. Die Alternative sei, in Absprache mit diversen Ämtern, eine Verwendung als Recyclingmaterial. Im Prinzip sei das angefallene Material Abfall, wenn auch hochwertig. Nur wenn der verwertende Betrieb entsprechend zertifiziert sei, werde aus dem Abfall ein Produkt. Dies sei hier der Fall, so Wolpert.

Der Vortragende erläuterte, es gebe eine Liste von Wegen in einer Gesamtlänge von 31 Kilometern, bei denen Bedarf bestehe. Dies seien Feldwege, etwa an Holzplätzen oder im Weinberg. Diese Woche sei ein Gerät zur Wegebearbeitung unterwegs, welches Material vermische und planiere hin zur durchgängig homogenen Schicht. Fremdstoffanteile in dem Recyclingmaterial wie Kabelreste oder restliche Metallteile bedeuteten indes eine Herausforderung. Am Freitag werde ein Zwischen-Resümee gezogen. Die nun aufgebrachte Schicht unterscheide sich optisch von Schotter, so der Mann der Stadtverwaltung. Die Freigabe sei erteilt, das Material auf der ganzen Gemarkung aufbringen zu können, in allen Ortsteilen, auch in Wasserschutzgebieten. Dies bedeute „eine optimale Verbesserung bei geringstem Aufwand“.

Diese Möglichkeit, zig Kilometer landwirtschaftliche Wege für günstig Geld sanieren, sei „sehr erfreulich für uns“, ergänzte Bürgermeister Thomas Schreglmann. Das benötigte Material für die Wegesanierung hätte für über 200 000 Euro gekauft werden müssen. Auf Anfragen war zu erfahren, dass die Kosten für die Abbruchfirma gleich blieben, dass derzeit nicht daran gedacht sei, das Material zum Auffüllen zu verwenden und dass die Gefahr von platten Reifen bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen gering sei.

Über die Neubeschaffung eines Lkw mit Winterdienstausrüstung für den Bauhof sei bereits am 17. September 2018 beraten worden. Aufgrund von Anregungen aus dem Gremium hinsichtlich eines zusätzlichen Ladekrans auf dem Lkw oder einem alternativen Antrieb sei der Punkt vertagt worden.

Der Gemeinderat habe sich mittlerweile mit den einzelnen Punkten befasst, so Wolpert, und sich für die ursprünglich von Bauhof und Verwaltung favorisierte Variante ausgesprochen. Diese beinhalte einen Lkw ohne Kranausstattung und mit einem Salzstreuer für Festsalz. Geprüft worden sei auch die Anregung, mit welchen Mehrkosten bei einem Fahrgestell mit größerer Zuladung gerechnet werden müsse und welche Abmessungen ein derartiges Fahrzeug habe. Ein Fahrgestell für einen 16-Tonner mit identischen Abmessungen habe Mehrkosten von lediglich 4000 Euro.

Der Beschlussvorschlag sah vor, an die Firma Mercedes-Benz (Niederlassung Würzburg) den Auftrag zur Lieferung eines Lkw (16 Tonnen) vom Typ Atego für brutto 125 249 Euro zu vergeben und an die Firma Herold (Würzburg) den Auftrag zur Lieferung eines Salzstreuers „Typ Stratos“ für brutto 20 722 Euro.

Martin Winkler meinte, „ein Ladekran muss sein“. Zudem bezeichnete er die Nutzung von Trockensalz als veraltet und kündigte an, mit Nein zu stimmen. Der Gemeinderat beschloss wie vorgetragen bei Gegenstimmen von Martin Winkler, Stefan Sack und Stefan Grimm.

Wolpert führte aus, nach dem Verkauf des Unterkunftsgebäudes in der Bürgermeister-Kuhn-Straße 22 an die Firma Uebe müssten die dort untergebrachten Vereine sowie die Jugendmusikschule umziehen. Vorgesehen sei, das Gebäude in der Bürgermeister-Kuhn-Straße 9 zu modernisieren.

Die Ausführung der Heizungsarbeiten sei für November/Dezember 2018 geplant, die Sanitärarbeiten für Januar bis März 2019. Das Gremium beschloss einstimmig, die Heizungsarbeiten für brutto 36 951 Euro als auch die Sanitärarbeiten für brutto 21 980 Euro an die Firma Braun (Markelsheim) zu vergeben. hpw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018