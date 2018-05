Willkommene Sommerboten

Anzeige

Külsheim.Jeder kennt sie vor allem als Flugkünstler und Sommerboten: Schwalben. Doch in Deutschland gibt es sie immer seltener.

Mit der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ will der Naturschutzbund (Nabu) diesem Trend entgegenwirken und zeichnet ab sofort bundesweit Menschen aus, die an ihren Häusern die gefiederten Glücksbringer willkommen heißen. An der Aktion beteiligt sich auch die Külsheimer Nabu-Gruppe.

Jedes Jahr im April und Mai kehren Mehl- und Rauchschwalbe aus ihren afrikanischen Überwinterungsgebieten zurück, um in den Dörfern und Städten zu brüten. Mit ihrem fröhlichen Gesang kündigen sie den baldigen Sommer an. „Wo Schwalben am Haus wohnen, geht das Glück nicht verloren“, heißt es in einem alten deutschen Sprichwort.