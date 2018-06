Windpark bringt Geld in Kasse

Anzeige

Um Wind und Wasser ging es am Montagabend in der öffentlichen Sitzung des Külsheimer Gemeinderats im Schloss.

Külsheim. Dr. Norbert Schön, Geschäftsführer beim Stadtwerk Tauberfranken und bei der Gesellschaft um den Windpark Külsheim, gab zu Letzterem einen Sachstandsbericht. Er vermittelte bildhafte Eindrücke vom Bau der fünf Anlagen und zeigte den zeitlichen Ablauf auf, bis schließlich 2016 alle Windkraftanlagen am Netz waren.

In der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats notiert Bürgermeister Thomas Schreglmann verwies am Montagabend in der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats auf die zum zehnjährigen Bestehen der Business Area Külsheim (BAK) bei den Fränkischen Nachrichten erschienene Sonderbeilage. Die Resonanz sei nicht schlecht, gar erfolgversprechend, sagte er. Wie der Rathaus-Chef weiter erklärte, werde demnächst der Sendemast in Steinbach modernisiert.Sonst ändere sich nichts. Die Stadt erhält vom Wirtschaftsministerium Fördergelder: für das Sanierungsgebiet „Prinz-Eugen-Kaserne“ 500 000 Euro, für den „Stadtkern IV“ 300 000 Euro. Schreglmann verwies auf eine Mitteilung des Regierungspräsidiums zur vorgesehenen Kanalsanierung im Bereich Rommel-/Richthofenstraße. Das Programm sei überzeichnet, die Külsheimer Maßnahme könne 2018 nicht berücksichtigt werden. wenn es keine Förderung für den Kanal gebe, komme wohl auch vom Ausgleichstock nichts für Straße, so Schregl-mann. „Wir können 2019 wieder Anträge stellen.“ Mit Blick auf das Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum mit einer Einreichungsfrist bis September bat der Bürgermeister 2 bat die Gemeinderäte sich umzuschauen, wo die Kommune oder Privateigentümer tätig werden könnten. Lob und ein Präsent gab es für die Delegation aus Külsheim, die sich beim Frühlingsmarkt in Moret für die Partnerschaft engagiert hat. Theodora Ulrich erkundigte sich nach dem Sachstand bei den Bauarbeiten zur Erschließung neuer Bauplätze in Steinbach. Wie der Bürgermeister sagte, könne die geplante Durchbrechung auf einem Grundstück nicht wie vorgesehen erfolgen. Nun komme es zum Kanalbau auf herkömmliche Weise und mit anderer Trassenführung. Die Maßnahme werde dadurch nicht teurer. Jedoch müsse gewartet werden, bis die abgeordneten Arbeiter wieder zur Verfügung stehen. Man müsse im Herbst fertig sein, der Zeitplan passe. Auf Anfragen wurde erklärt, dass sich die Verwaltung die unübersichtlichen Bereiche der Hardheimer Straße auch hinsichtlich zu schaffender Ausweichmöglichkeiten anschauen werde. Löcher in Straßen sollen in den nächsten Wochen auf der Agenda des Bauhofs stehen. hpw

Ertrag

Mit 31 Millionen Kilowattstunden je Jahr erzeuge der über 22 Millionen Euro teure Windpark das Doppelte von dem, was in Külsheim gebraucht werde, so Schön. Weil die Anlagen alle im Wald stehen, seien Rodung und Wiederaufforstung wichtige Themen. Bei der Bürgerbeteiligung wurden über 1,7 Millionen Euro „eingesammelt“.