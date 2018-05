„Wunderbare“ Tage bei Freunden genossen

Anzeige

Külsheim/Moret.Die Tradition pflegend war eine Külsheimer Delegation über Pfingsten beim Frühlingsfest in der französischen Partnerstadt Moret zu Gast. Alfred Bauch, Wilfried Gans, Albrecht und Meggy Grimm sowie Maria Heußlein verkauften an einem eigenen Stand typisch deutsche Spezialitäten, nämlich Bratwürste und Bier. Dabei wurde auch die lange Freundschaft der beiden Städte gepflegt.

Das Frühlingsfest in Moret ist in etwa so einzuordnen wie der Große Markt in Külsheim. Die Truppe aus der Brunnenstadt war nun bereits im elften Jahr nacheinander mit dabei. Die Külsheimer hatten für das Fest 1150 Würste, 360 Liter Bier im Fass und 75 Sixpacks im Gepäck. Kurz vor Festende waren die Vorräte inklusive der manchen versprochenen Reserven aufgebraucht. Nutznießer war ein internationales Publikum, Engländer und Deutsche, Besucher aus China und viele Franzosen.

Das Quintett genoss den Aufenthalt bei seinen Gastgebern. Alfred Bauch bezeichnete den Besuch als „wunderbar“ mit „toller Stimmung. Wir haben viel gelacht, die Franzosen haben jeden Fez mitgemacht“.