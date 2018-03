Anzeige

kÜLSHEIM.„Yes, we can Kunscht“ – So heißt die Ausstellung des Külsheimer-Kunst-Kreis, welche seit Freitagabend im Alten Rathaus in Külsheim zu sehen ist. Zur Vernissage kamen über 40 Besucher. Sie warfen durchaus anerkennende Blicke auf die gezeigten Bilder und Werke aus Holz und ließen sich von den Künstlern Einzelheiten erläutern.

Petra Goldschmitt, Vorsitzende des Külsheimer-Kunst-Kreises, eröffnete, einige der Aussteller seien schon länger künstlerisch aktiv, andere erst seit kurzer Zeit. Der Titel der Ausstellung liege somit recht nahe.

Goldschmitt philosophierte darüber, warum sowohl langjährige Maler wie auch „Spätzünder“ in Sachen Kunst den Malkurs belegt hätten, und kam auf durchaus unterschiedliche Gründe. Insgesamt hätten die Teilnehmer des Kurses regelrecht gebrannt, Lust etwas Neues auszuprobieren gezeigt.