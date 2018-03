Zahlreiche Aktionen prägten das vergangene Jahr

Anzeige

Külsheim/Steinfurt.Die Hauptversammlung des Traditionsverbands der ehemaligen Angehörigen des Standortes Külsheim fand in Steinfurt statt. Der Vorsitzende Armin Rother begrüßte 39 Mitglieder, darunter Bürgermeister Thomas Schreglmann. Danach gedachte man den verstorbenen Mitgliedern.

In seinem Grußwort blickte Schreglmann in die Vergangenheit, wie die ehemalige Prinz-Eugen-Kaserne seit 2006 erfolgreich einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt worden sei. Er würdigte das Engagement des Verbandes in vielen Belangen und freue sich, dass der Traditionsverband erneut im November ein Benefizkonzert durchführe.

In seinem Tätigkeitsbericht ließ Armin Rother das Jahr nochmals Revue passieren und blickte auf die Veranstaltungen zurück. Dies waren die monatlichen Stammtische und die dabei gepflegte Kameradschaft, Öffnung der Traditionsräume für Besucher im Rahmen der Frühlingsmesse in Külsheim, die Ersthelfer-Weiterbildung im Mai, die großes Interesse ausgelöst hat, die Teilnahme am Pokalschießen, bei dem die Mannschaft des Traditionsverbandes erstmal den ersten Platz bei den Herren erreicht habe, die Teilnahme am Eröffnungsfestumzug und politischem Frühschoppen beim Großen Mark, die Sammlung für den Volksbund Kriegsgräberfürsorge mit einem erneut grandiosen Sammelergebnis von etwa 2300 Euro, das Weihnachtsbaumschlagen sowie die Silvesterfeier. Das zum dritten Mal durchgeführte Weißwurstfrühstück vor wenigen Wochen und die Winterwanderung Ende Februar rundeten die Vorhaben ab.