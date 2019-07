Zahlreiche edle Tropfen genossen

Külsheim.Das Külsheimer Weinfest fand zum 40. Mal seit 1980 statt. Deshalb riefen die Külsheimer Winzer, Ortsverband für Wein, Obst, Garten und Landschaft, am Freitagabend zu einer sehr gut besuchten Jubiläums-Weinprobe in die Weinlage „Hoher Herrgott“. Die Moderation übernahm Andreas Oehm von der Winzergenossenschaft Franken GWF.

Gleich 116 Gäste nahmen an der Weinprobe im Zelt teil, sie wurden mit einem „Tilman Secco, weiß, trocken“ begrüßt. Christine Füger, Co-Vorsitzende der Külsheimer Winzer, erläuterte bei der Begrüßung, vor mehr als 40 Jahren habe es in Külsheim die fixe Idee gegeben, ein Weinfest zum Gedenken an „250 Jahre Caravaca-Kreuz“ auf die Beine zu stellen.

Eine schöne Waldlichtung habe sich dafür angeboten, so Füger, man habe ein kleines Zelt und einen kleinen Stand aufgebaut, „fertig“. Danach habe gegolten „fröhlich sein, feiern, Wein und ein kleines Vesper dazu“. Später habe es wohl die Pfarrer-Künzig-Hütte gegeben, aber bis heute keinen kein Strom, keine sanitären Anlagen. Wegen des Jubiläums hätten die Winzer in diesem Jahr einen zusätzlichen Festtag mit einer Weinprobe aufgenommen.

Der studierte Winzer Oehm sprach Glückwünsche an den ausrichtenden Verein aus, sei es doch heute eher eine Seltenheit, ein Weinfest so lange durchführen. Die Weine seien im Winzerkeller zusammengestellt worden auch unter dem Aspekt, dass Qualität überragend wichtig sei bei einer solchen Weinprobe. Insgesamt sei viel Edelmetall auf dem Tisch.

So verkosteten die Besucher im Laufe des Abends acht Weine, in einer Weinreise gemäß des Gedankens „rot, weiß, rot“ und jeweils trefflich kommentiert durch den Fachmann. Jener beleuchtete die Besonderheiten der Weine und trug ergänzend Gedichte vor, Trinksprüche und Anekdoten. So beschrieb Oehm den 2016er Külsheimer Hoher Herrgott „Schwarzriesling, Qualitätswein, halbtrocken“ mit „die Kirschfrucht kommt entgegen, die Tamine sind gut mit der Süße eingebunden, lassen sich harmonisch auf der Zunge schmecken“.

Beim 2017er Tauberfranken „Tauberschwarz, Qualitätswein, trocken“ befand der Kenner „Richtung Sauerkirsche mit Lakritzeinschlag“. Eine Besonderheit war auch die Gegenüberstellung zweier „Silvaner, Kabinett, trocken“, beide im Prinzip in allem gleich. Der 2018er Bronnbacher Kemelrain indes war auf Muschelkalk gewachsen, der 2018er Iphöfer Kalb auf Keuper, und es galt, die entsprechenden Unterschiede zu erschmecken. Zwischenzeitlich hatten auch die aktuellen Külsheimer Weinhoheiten, Weinkönigin Laura und Weinprinzessin Loretta, in gereimter Form schöne gesellige Stunden gewünscht. Die Gäste huldigten der-weil dem erbaulichen Weingenuss, stärkten sich, pflegten angeregte Kommunikation, belebte der Wein doch das ohnehin bereits angeregte Gespräch.

Co-Vorsitzende Füger richtete nochmals den Blick auf 1981. Was seiner Zeit auf die Beine gestellt worden sei, bedeute den Grundstock für das heutige Weinfest. Von den damaligen Winzern war Wilma Krug anwesend, was mit Beifall begleitet wurde. Füger sagte, seither gebe es jedes Jahr Külsheimer Weinhoheiten. Eine erkleckliche Anzahl dieser Weinhoheiten kam nach und nach auf die Bühne und repräsentierte somit Jahrzehnte der gelebten Geschichte des Külsheimer Weinfestes.

Die Jubiläums-Weinprobe setzte in fröhlicher Runde fort mit 2018er Oberschüpfer Kaltenberg „Weißer Burgunder, Spätlese, trocken“, 2017er Külsheimer Hoher Herrgott „Müller-Thurgau, Kabinett, halbtrocken“, 2018er Dertinger Mandelberg „Traminer, Kabinett, lieblich“ sowie 2016er Külsheimer Hoher Herrgott „Regent, Auslese“. Schließlich hatte sich der Abend zur lauen Sommernacht gewandelt. hpw

