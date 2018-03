Zahlreiche Highlights mit Erfolg gestemmt

Anzeige

Der VfR Uissigheim ist insgesamt gut aufgestellt. Im Rahmen der Hauptversammlung wurde jetzt Bilanz gezogen.

Uissigheim. Nach der Begrüßung durch Vorstandsmitglied Verwaltung, Falk Schmidt, folgte das Grußwort von Ortsvorsteher Klaus Kuss. Er bedankte sich bei den vielen Helfern des VfR – auch im Namen von Bürgermeister Schreglmann, des Gemeinderates und der Stadtverwaltung. Danach verlas Schriftführerin Lisa Nahm das Protokoll der letzten Generalversammlung.

Die Geehrten des VfR Uissigheim Im Rahmen der Hauptversammlung wurden Ehrungen im Bereich des Breitensports vom Vorsitzenden des Main-Neckar-Turngaus, Werner Wießmann, vorgenommen. So durften sich Sonja Hörner Dürr, Christa Lakatos und Elmar Hübner über die DTB-Ehrennadel freuen. Die goldene Ehrennadel wurde Sonja Winkler überreicht. Ehrennadel in Gold (für 50 Jahre Mitgliedschaft): Willibald Erles, Norbert Gros, Erwin Hirn, Hans-Gerd Pfeffer, Gerhard Pfreundschuh, Karlheinz Steinbach, Kurt, Trefs, Alfred Herold Ehrennadel in Silber (für 40 Jahre Mitgliedschaft): Ralf Dittmann, Theo Fischer, Hiltrud Gotsch, Hermann Häfner, Hans Kaufmann, Jürgen Martini, Eberhard Mrazek, Elisabeth Ruck, Jürgen Ruck, Manfred, Ruck, Willi Schmall, Armin Schweidler, Albrecht Seitz, Erika Weigand, Arno Würzberger. Ehrennadel in Bronze (für 20 Jahre Mitgliedschaft): Dirk Appel, Richard Arnold, Kevin Baumann, Mario Busch, Tizian Dittmann, Peter Gillig, Andre Göbel, Daniel Göbel, Michaela Göbel, Alexander Grimmer, Andreas Gros, Christian Gros, Alexander Haag, Anette Haag, Frederik Haag, Jürgen Hauck, Carmen Herold, Margot Kanning, Nina Kaufmann, Nicolai Knebel, Robin May, Emma Pahl, Karl-Heinz Roßmann, Gerlinde Ruck, Ines Vorschneider, Elke Weber, Gabriel Weber, Gerhard Weber, Justin Winkler. Für Ihre überaus großen Verdiensti wurden Monika Trefs und Bernd Rauch zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Bericht der Vorsitzenden, wurde in drei Teile aufgegliedert. Im ersten Teil kam Falk Schmidt, Bereich Verwaltung, zu Wort. Er führte an, dass die Hauptaufgabe war, eine Nachfolgeregelung bezüglich der Vereinsbuchhaltung und Bargeldkasse zu organisieren. Als Nachfolger von Monika Trefs im Bereich Buchhaltung wurden bei der letzten Jahreshauptversammlung Robin May und Christian Gros gefunden. Immer noch von Monika Trefs unterstützt, wurden alle anstehenden Arbeiten mit Elan erledigt.