Zahlreiche verdiente Mitbürger ausgezeichnet

Külsheim.Nachfolgend ein Blick auf die Gewürdigten beim Külsheimer Bürgertreff, der am Mittwoch stattfand: Ehrenamt: Büchereiteam der Stadt Külsheim sowie Theo Fischer und Werner Geier (beide Eiersheim): über 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit bei der Anlagenpflege kultureller Kleinode in Eiersheim. Sport: Fußball-Spielgemeinschaften: D-Junioren JSG Hundheim-Steinbach/Reicholzheim (mit Tim Ballweg, Christopher Seitz, Maximilian Persich, Maximilian Dieplinger, Mika Bundschuh, Hendrik Erbacher, Julian Englert, Fabian Fessner, Elias Pallmert, Lena Dieplinger, Daniel Pallmert, Fabio Mai, Max Burkard, Till Wurster, Felix Goldschmitt, Lisa-Marie Schindler - Trainer Florian Hirsch, Manuel Pahl, Christian Büttner) Meister Herbst-runde Kreisklasse A und Aufsteiger in Frühjahrsrunde Kreisliga TBB. C-Junioren SG Hundheim/Uissigheim/Reicholzheim/Külsheim: Platz sechster Platz in der Landesliga Odenwald Saison 2017/18. B-Junioren SG Külsheim/Hundheim/Uissigheim/Reicholzheim: Vizekreispokalsieger Saison 2017/18. A-Junioren SG Külsheim/Hundheim/Uissigheim/Reicholzheim: Kreispokalsieger Saison 2017/18, Futsal-Kreismeister Saison 2018/19 und Fünfter der Badischen Meisterschaften. Herren-Fußball-Mannschaft FC Hundheim/Steinbach 1 (Alexander Münkel, Jens Münkel, Pierre Fischer, Rene Bundschuh, Marc Brugger, Marcel Koprowski, Marcel Hilgner, Manuel Pahl, George Bencea, Tobias Benz, Manuel Baumann, Christoph Dick, Christian Münkel, Ciprian Iancu, Florian Hirsch, Joachim Ullrich, Andy Öchsner, Stefan Bischof, Michael Trunk, Marius Bischof, Dominik Christoph, Dirk Hilgner, Steffen Dick, Michael Lutz, Andre Blank - Trainer Dirk Züchner, Florian Hirsch, Joachim Ullrich) Meister der Kreisliga Tauberbischofsheim und Aufsteiger in die Landesliga Odenwald, Fairness-Preis des Fußballkreises. FC Külsheim, Abteilung Leichtathletik: Sophie Weber (U10-Kreismeisterin im 800 m-Crosslauf), Paulina Kromer (U18-Kreismeisterin im 2,5-km-Crosslauf), Petra Behringer (vierter Platz Badische Bestenliste W45 im Marathon), Stefanie Kölpin (zweiter Platz W 55 über 10 km beim Residenzlauf in Würzburg, erster Platz Frauen über 10 km beim Umpfertallauf, erster Platz Badische Bestenliste Marathon Seniorinnen W 55), Elena Savelev (dritter Platz Badische Bestenliste Halbmarathon W 35), Rosi Keppner (erster. Platz Badische Bestenliste Halbmarathon W 65). FC Külsheim, Abteilung Tischtennis: Jannis Würzberger (Jungen U 8, Sieger Verbandsentscheid „Tischtennis-Mini-Meisterschaften“ bei den „Jungen acht Jahre und jünger“ und bei den „Jungen zehn Jahre und jünger“ sowie Teilnehmer beim Bundesfinale der „Tischtennis-Mini-Meisterschaften“, Sieger Bezirksmeisterschaften Einzel Schüler C) - Johanna Düll (Mädchen U 11, Siegerin Bezirksrangliste), Louis Mildenberger (Jungen U 12, Sieger Bezirksrangliste), Jakob Düll (Jungen U 13, Bezirksmeisterschaften Sieger Einzel Schüler B), Marvin Matejka (Jungen U 14, Bezirksmeisterschaften Sieger Doppel Schüler A) , Jakob Düll/Jannis Würzberger Bezirksmeisterschaften Sieger Doppel Schüler B, Marco Henninger (Bezirksmeisterschaften Sieger Senioren-Einzel und Senioren-Doppel). Schüler-Team SG Niklashausen/Külsheim 1 (mit Ben Vogel, Maximilian Braun, Jakob Düll, Louis Mildenberger, Jannis Würzberger, Fabian Ebner) Gewinner Bezirkspokal Schüler. Jungen-Team SG Niklashausen/Külsheim 1 (mit Maximilian Braun, Kai Zeitler, Fabian Ebner, Jannis Würzberger, Jakob Düll) Gewinner Bezirkspokal Jungen. FC Külsheim Team Herren 1 (mit Marco Henninger, Christian Leiblein, Ulrich Soden, Michael Düll, Wolfgang Michelberger, Sebastian Junak, Holger Würzberger, Thomas Adelmann, Ralf Würzberger, Matthias Betz) Meister Bezirksliga Ost, Aufsteiger in die Verbandsklasse Nord. KK Schützenverein Külsheim: Leon Marc Balog (erster Platz Kreismeisterschaft und zweiter. Platz Landesmeisterschaft Sportpistole Kleinkaliber), Holger Balog (je zweiter Platz Kreismeisterschaft Sportpistole Kleinkaliber und Grosskaliber), Hans Jörg Tunger (Kreismeisterschaft dritter Platz Sportpistole Kleinkaliber, zweiter Platz Gebrauchspistole), Anke Tunger (zweiter Platz Kreismeisterschaft Sportpistole Kleinkaliber). Rundenwettkampfmannschaft (mit Holger Balog, Leon Marc Balog, Rainer Oßwald, Hans Jörg Tunger) erster Platz Kreisebene. Armin Engist (erster. Platz Bezirksmeisterschaft Fallscheibe, zweiter . Platz Bezirksmeisterschaft 100 m Präzision, je vierter Platz Landesmeisterschaft Fallscheibe mit Anschlagschaft offene bzw. optische Visierung), Kai Holzapfel (zweiter Platz Bezirksmeisterschaft Mehrdistanz Revolver), Jürgen Holley (dritter Platz Bezirksmeisterschaft Grosskaliber), Alwin Münch (je erster Platz Bezirksmeisterschaft und dritter Platz Landesmeisterschaft 100 m Fertigkeit bzw. Zeitserie Sportgewehr, dritter Patz Deutsche Meisterschaft 100 m Fertigkeit Sportgewehr Selbstlader), Jana Münch (je dritter Platz Bezirksmeisterschaft bzw. Landesmeisterschaft 100 m Zielfernrohrgewehr), Thorsten Pelz (erster Platz Landesmeisterschaft Wurfscheibe Trap), Harald Steinbach (erster Platz Landesmeisterschaft 100 m Fertigkeit Sportgewehr Zielfernrohr Selbstlader). Sportschützenverein Steinbach 1925: Norbert Richter (Herren III, freie Pistole 50 m je erster Platz Kreismeisterschaft und Landesmeisterschaft, 25. Platz Deutsche Meisterschaft; 10 m Luftpistole erster Platz Kreismeisterschaft, sechster Platz Landesmeisterschaft), Uwe Cyrulies (Herren III, Kreismeisterschaft je dritter Platz Standardpistole und 10 m Luftpistole; zweiter Platz 50 m Freie Pistole), Hans-Peter Stiegelbauer (Herren IV, Kreismeisterschaft dritter Platz 10 m Luftpistole; erster Platz 50 m Freie Pistole). Mannschaft Herren I (mit Christian Richter, Thorsten Bundschuh, Denis Schneider) zweiter Platz Kreismeisterschaft Luftpistole 10 m, Mannschaft Herren III (mit Uwe Cyrulies, Hans-Peter Stiegelbauer, Bruno Weber) dritter Platz Kreismeisterschaft Luftpistole 10 m, Mannschaft Herren III (mit Norbert Richter, Hans-Peter Stiegelbauer, Uwe Cyrulies) erster Platz Kreismeisterschaft 50 m Freie Pistole, Mannschaft Herren I (mit Norbert Richter, Hans-Peter Stiegelbauer, Uwe Cyrulies) erster Platz Kreismeisterschaft 25 m Standardpistole. Tennis-Club Külsheim: Mannschaft Herren 30 (mit Holger Würzberger, Ralf Würzberger, Dr. Matthias Heinrich, Jürgen Leinberger, Markus Stang, Ulrich Soden, Olli Smid, Dominik Müller, Thorsten Knörzer) Meister 2. Bezirksliga, Aufsteiger in die 1. Bezirksliga hpw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019