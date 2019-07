Zu „wunderbaren Persönlichkeiten“ entwickelt

Die Schulentlassung der neunten und zehnten Klassen der Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGDS) Külsheim wurde am Dienstag in der Festhalle gefeiert. Höhepunkt war die Zeugnisübergabe.

Külsheim. 29 Jugendliche haben die Hauptschulabschlussprüfung bestanden, 33 die Realschulab-schlussprüfung. Zudem gab es eine große Zahl an Belobigungen und Preisen. Die Moderatorinnen des Abends, Alicia Betzel, Julia Thum und Shakira Hildenbrand, verhießen letztlich zu-treffend, man könne ein paar schöne Stunden zusammen verbringen.

Rektor Udo Müller verglich die Schulzeit mit einer Fahrt mit dem PAGS-Omnibus. Omnibus bedeute „für alle“. Das passe sehr gut zur Külsheimer Schule. Denn diese sei eine Gemeinschaftsschule, die nicht selektiere, sondern Lernpartner mit allen Empfehlungen aufnehme und gemeinsam losfahre.

Im PAGS-Omnibus säßen Lernpartner mit unterschiedlichen Charakteren, Begabungen, Stärken und Interessen, fuhr Müller fort. Die Busfahrer, also die Lernbegleiter, seien enorm geduldig und darauf bedacht, dass während der Fahrt nichts passiere. An Haltestellen gebe es hektisches Durcheinander. Die einen rennen zum Anschlussbus, für anderen sei Endstation und sie gingen in unterschiedliche Richtungen. Wieder andere blieben einfach mal stehen und schauten, wie es weitergeht.

An die Entlassschüler gerichtet, erklärte der Rektor: „Von heute seid ihr raus aus dem PAGS-Omnibus.“ Das Leben indes sei kein solcher Omnibus, weil ohne Busfahrer, Fahrplan oder Haltestelle. Müller jedoch zeigte sich sicher, „ihr macht das schon“. Die Schüler hätten sich während der Fahrt toll entwickelt und persönliche Ziele erreicht. „Darauf könnt ihr sehr stolz sein.“ Der Rektor wünschte, dass die Entlassschüler weiterhin ihre Ziele verfolgen und finden, vor allem gut ankommen. Abschließend wünschte er allen: „Lasst Euch nicht unterkriegen. Nehmt Euer Leben selbst in die Hand.“

Elternbeiratsvorsitzende Claudia Thum stellte fest, nun sei der Abschluss einer Zeit, die vor Jahren als „Ernst des Lebens“ begonnen habe. Jetzt feiere jeder für sich: Die Schüler, weil sie alles hinter sich haben. Die Eltern, da sie stolz sein könnten auf ihre Kinder. Die Lehrer, weil sie eine weitere Generation entlassen können. Gemeinsam gefeiert werden das Ende eines Lebensabschnitts und der Beginn eines neuen. Die Schüler hätten derweil gelernt, ihre eigene Meinung zu vertreten. Sie seien erwachsen geworden.

Die Schülersprecher Maurice Wüst und Jonas Engel verglichen die Schulzeit mit einem Drei-Gänge-Menü der Extraklasse. In der Grundschulzeit warte man ungeduldig am Tisch, für die Hauptspeise sei gut zu überlegen, was zu bestellen ist. Einen dritten Gang gebe es, wenn man eigentlich schon pappsatt sei. Die Beiden sprachen schwungvoll von Restaurantpflicht, Lehrern mit unterschiedlichen Kochmethoden und Rechnungen mit unerwartet hohen Zahlen. Insgesamt habe das Gemeinschaftsrestaurant gut geschult, „unser Leben steht offen“.

Bei der Ansprache der Klassenlehrer der drei neunten Klassen übernahm Klaus-Dieter Breitweg den instrumentellen, Simone Müssig-Ehrmann den gesanglichen und Stephan Sommer den sprachlichen Part. Es gelte zurück zu blicken auf ein hartes Stück Arbeit, aber auch auf viele wunderbare gemeinsame Momente voller Humor und Freude, voller Zetern und Bangen, stellten sie fest. „Ihr seid gereift“, aus kleinen „Fünfern“ seien über ätzende Pubertierende wunderbare Persönlichkeiten geworden, mit eigener Meinung, mit Weitblick und der nötigen Portion Ernsthaftigkeit. Die Lernpartner hätten es geschafft und verließen die Schule, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. „Es kommen spannende Zeiten auf Euch zu“ und „wir sind stolz auf Euch“, betonten die Pädagogen, bevor sie die Zeugnisse an die Entlassschüler der „Neunten“ übergaben.

Marcel Dietrich und Michael Regner hielten die Ansprache der Klassenlehrer der beiden zehnten Klassen. Der Blick auf die vergangenen Jahre zeige, wie die Lernpartner an der Schule bestehen konnten, Kontakte geschaffen und beibehalten haben. Viele hätten erkannt, dass es lohnt, frühzeitig mitzumachen.

Die Klassenlehrer hoben die Gemeinschaft in den zehnten Klassen hervor, „ihr helft Euch gegenseitig“. Sie verwiesen auf die freundliche und stressfreie Lernatmosphäre an der Schule, die zu guten Noten führe. Es werde auch anderswo anerkannt, dass hier in einer offenen lernfreundlichen Atmosphäre gearbeitet werde. Nun hätten alle die Realschulabschlussprüfung bestanden nach einem durchweg fordernden Jahr. Nun gehe eine sehr schöne Zeit zu Ende, leiteten sie über zur Zeugnisausgabe.

Die Fachpreise in Deutsch und Englisch gingen beide an Annika Friedmann, der Fachpreis in Mathematik an Julia Thum. Der Notendurchschnitt aller Zehntklässler liegt bei 1,8. 30 Prozent der Zehntklässler haben eine „Eins“ im Fach Mathematik.

Die Schüler richteten Dankesworte an die Lehrer und übergaben Geschenke. Während des Abends spielze ehrfach die Schülerband mehrfach. Zudem sorgten Spiele und Diashows für Unterhaltung.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019