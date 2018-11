Zuführungsrate erhöht sich um rund ein Drittel

Külsheim.Stadtkämmerin Elke Geiger-Schmitt informierte über die aktuelle Haushaltslage der Stadt Külsheim. Das Jahr 2018 ist das letzte Jahr in der Kameralistik. Es könnten weder im Verwaltungshaushalt noch im Vermögenshaushalt Reste gebildet werden, was die Prognose für den Abschluss enorm erschwere. Die entstehenden großen Unsicherheiten führten zu einem nicht ganz so präzisen Zwischenbericht.

Geiger-Schmitt zeigte die wesentlichen Änderungen gegenüber den Planansätzen auf. Im Verwaltungshaushalt werde die Einkommensteuer leicht unter dem Ansatz eingehen. Bei den Schlüsselzuweisungen sei die Annahme bei der Einwohnerentwicklung etwas zu optimistisch gewesen, weshalb der Ansatz nicht erreicht werde. Das Gewerbesteueraufkommen liege deutlich über der Erwartung, auch die Grundsteuer B sei höher als erwartet. Bei Steuern und Zuweisungen komme es im Saldo zu einer Verbesserung von 134 000 Euro.

Bei den Kindergärten, so die Stadtkämmerin, würde die Gesamtsanierung des evangelischen Kinder-gartens 2019 angegangen, weshalb 60 000 Euro für notwendige Sanierungsausgaben heuer nicht ausgegeben würden. Aus dem Finanzausgleich werde die Stadt etwa 20 000 Euro mehr für die Kindergärten erhalten. Beim Stadtwerk habe die Abrechnung Windpark für das Jahr 2017 eine Nachzahlung an die Stadt von 27 000 Euro ergeben, was die zu hoch veranschlagte Konzessionsabgabe mit 30 000 ausgleiche.

Aus dem Wald würde voraussichtlich 70 000 Euro mehr erwirtschaftet, vom Landkreis gebe es eine Mietnachzahlung für das Flüchtlingshaus aus dem Jahr 2017 i von 19 000 Euro. Unterm Strich, so Geiger-Schmitt, verbessere sich „Stand heute“ die Zuführungsrate um etwa 340 000 Euro auf etwas über 1,4 Millionen Euro.

Im Vermögenshaushalt stellten sich die Fragen, was könne abgerechnet werden, welche Zuschüsse seien noch für 2018 zu erwarten. Das gebrauchte Feuerwehrfahrzeug für Uissigheim könne nicht mehr in 2018 geliefert werden, die Ausgaben von 47 000 Euro verfielen für 2018. 150 000 Euro verfielen für 2018, weil der Kindergarten in Eiersheim nicht wie ursprünglich geplant für U3-Kinder umgebaut werde. Die dafür bereitgestellten Mittel würden auf Hundheim umgeschichtet, viele Schlussabrechnungen würden wahrscheinlich erst 2019 eingehen.

Auch die Abwasserkonzeption könne nicht mehr in 2018 abgerechnet werden, sagte die Stadtkämme-rin. Die Erschließung der Bauplätze in Hundheim und Steinbach werde etwa 16 000 Euro teurer. Die Maßnahme Rommelstraße müsse komplett ins Folgejahr verschoben werden, die bereitgestellten Mittel verfielen in 2018 ebenso wie die Einnahmen.

Die Verkaufserlöse im Gewerbepark II lägen bei einem Plus von 228 000 Euro deutlich über den Er-wartungen. Bei den Einnahmen aus Bauplatzverkäufen sei zum Jahresende von einer kleinen Lücke von 80 000 Euro auszugehen. Ein großes Fragezeichen, so Geiger-Schmitt, liege über der Pater-Alois-Grimm-Schule hinsichtlich des Gedankens, wie viel Geld über die Schulbauförderung bereitgestellt werde. Über den Zuwendungsbescheid werde im Kultusministerium am 27. November entschieden.

Aus heutiger Sicht, so die Stadtkämmerin, sei im Vermögenshaushalt eine Verbesserung um etwa 670 000 Euro zu erwarten. Ganz sicher werde die geplante Rücklagenentnahme mit 200 000 Euro nicht getätigt. Die Darlehensaufnahme mit 300 000 Euro werde so lange geschoben, bis Neues über die „Zuschüsse Pater-Alois-Grimm-Schule“ bekannt sei.

Bürgermeister Schreglmann bezeichnete den Zwischenbericht zur Haushaltslage mit all den vielen Unwägbarkeiten als „sehr positiv“. Manfred Burger sah wegen der Unsicherheiten die „Handlungsfreiheit eingeschränkt“. Der Gemeinderat nahm den Finanzbericht zustimmend zur Kenntnis. hpw

