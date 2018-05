Zuführungsrate hat sich deutlich verbessert

Anzeige

Külsheim.Insgesamt erfreuliche Zahlen gab es bei der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Stadt Külsheim am Montagabend im Sitzungssaal des Schlosses zu hören. Denn mit der Bildung der Haushaltsreste kann eine erste Aussage getroffen werden, wie das vergangene Jahr in Sachen Finanzen abgeschlossen wird.

Stadtkämmerin Elke Geiger-Schmitt informierte, für das Jahr 2017 sei eine Zuführungsrate von einer Million Euro vorgesehen gewesen. Diese werde sich deutlich auf über 1,7 Millionen Euro erhöhen. Die Mehreinnahmen kämen im Wesentlichen aus der Einkommensteuer mit einem Plus von 180 000 Euro und den Schlüsselzuweisungen mit einem Mehr an 109 000 Euro. Die Gewerbesteuer sei um 70 000 Euro niedriger als veranschlagt, was jedoch die geringere Gewerbesteuerumlage in gleicher Größenordnung ausgeglichen habe.

Im Gemeinderat notiert Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann verwies in der Gemeinderatsitzung darauf, dass der Kinderspielplatz „Seeflürle“ nach und nach fertig werde. Die Zaunanlage stehe, einige Kleinspielgeräte fehlten noch. Einweihung sei am Freitag, 25. Mai, um 16 Uhr. Schreglmann informierte über den „Tag des Wanderns“ auf dem zertifizierten Rundweg LT6 unter dem Motto „Wasser, Wein, Weite“. Dieser Wanderweg werde intensiv beworben und es gebe dazu ein separates Prospekt. Die Nitratwerte für Trinkwasser werden ein Mal pro Jahr veröffentlicht und sind auf der Homepage des Stadtwerks Külsheim zu finden. „Beide Werte sind sehr gut“, war zu den beiden Wasserversorgungsquellen in Tiefental und im Pfaffenbrunnen zu hören. Der Gemeinderat beschäftigte sich erneut mit der Wahl der Schöffinnen und Schöffen für 2019 bis 2023. In der letzten Sitzung war es nicht gelungen, eine dritte Person für die Vorschlagsliste zu wählen. Auch beim ersten Wahlgang am Montag konnte keine der fünf Personen die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit auf sich vereinen. Im zweiten Wahlgang fiel das Votum auf Volker Müssig. Eric Bohnet schlug vor, Sitzbänke am Schlossplatz aufzustellen. Ein Bürger lobte den Bauhof, habe man doch auf diversen Grünflächen alles einfach blühen lassen. „Wir haken nach“, meinte der Bürgermeister auf den Hinweis eines Bürgers, Vodafone rüste das LTE-Netz im Taubertal massiv auf. hpw

Bei den Betriebskosten Kindergarten, so Geiger-Schmitt, sei es zu einer einmaligen Erstattung von der katholischen Verrechnungsstelle mit 64 000 Euro gekommen. Die Stadt habe für die Pater-Alois-Grimm-Schule und die Kindergärten wegen der guten Belegung rund 50 000 Euro mehr aus dem Finanzausgleich erhalten. Im Bereich Abwasser habe man mit einem Defizit von 30 000 Euro kalkuliert, tatsächlich werde es hier jedoch zu einem Überschuss mit etwa 50 000 Euro kommen.