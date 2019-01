Zum „Eismann des Jahres 2018“ gekürt

Külsheim.Die Eismann Tiefkühl-Heimservice, eine Firma zum Vertrieb von Tiefkühllebensmitteln mit knapp 100 Niederlassungen und Sitz in Mettmann bei Düsseldorf, vergibt seit 1993 jährlich die besondere Auszeichnung „Eismann des Jahres“. Der Külsheimer Holger Saller wurde vor kurzem in Fulda zum „Eismann des Jahres 2018“ in Deutschland ausgezeichnet.

Saller ist seit März 2008 bei der „Firma eismann“, speziell in der Niederlassung Lauda-Königshofen, und damit zehn Jahre schon verantwortlich für die Bereiche Freudenberg, Wertheim, Tauberbischofsheim, auch Külsheim. Seit Mai 2018 ist er zudem zuständig für Kitzingen und Ochsenfurt sowie Teile von Würzburg. Damit ist er einer der etwa 1200 „Eismänner“ in Deutschland, Österreich und Italien.

Kriterien

Holger Saller hat bereits manche Wettbewerbe innerhalb seiner Firma erfolgreich bestritten. Um „Eismann des Jahres“ zu werden, müssen diverse Kriterien erfüllt werden. So muss der Bewerber einen neuen Eismann ins Unternehmen bringen („einen, der durchstartet“), soll in der Niederlassung gut bis sehr gut mitwirken, Neukunden gewinnen und eben bei internen Wettbewerben vorne mit dabei sein, wenn nicht gar ganz vorne. Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Hoefer (CEO eismann Gruppe) entscheidet schließlich aufgrund der benannten Richtlinien, wer „Eismann des Jahres“ wird, und 2018 war es der Külsheimer Holger Saller.

Die Würdigung fand wie üblich bei der Jahrestagung in Fulda statt im Beisein von Hunderten von geladenen Gästen in einem Hotel vor Ort. Bei einer Gala und vor großer Kulisse zeichnete man in Rubriken wie „Niederlassung des Jahres“ aus und die größte Ehrung inklusive Pokal und Urkunde war jene zum „Eismann des Jahres“ für Holger Saller.

Hoefer sagt dazu: „Der Titel ,Eismann des Jahres’ ist die höchste Auszeichnung für einen Eismann-Handelsvertreter. Ein ,Eismann des Jahres’ zeichnet sich durch besten Kundenservice, sehr gute Verkaufsleistung und hohe Identifikation mit dem Unternehmen und der Marke ,Eismann’ sowie charakterlicher Integrität aus. Seit nunmehr zehn Jahren ist der ehemalige Schreiner Holger Saller ein zuverlässiger Partner und mit Stolz selbstständiger Handelsvertreter für unsere Firma. Wir freuen uns sehr, mit Herrn Saller einen würdigen „Eismann des Jahres“ für 2018 gefunden zu haben.“ hpw

