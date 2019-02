Äußerst nützliche Helfer im Pflanzenbau

Der Boden ist eines der am dichtesten besiedelten und artenreichsten Biotope überhaupt. Allein in einem Gramm trockenen Boden leben nach Schätzungen von Fachleuten etwa zehn Milliarden Bakterien von über 1000 verschiedenen Arten. Noch belebter ist der Bereich wenige Millimeter um Pflanzenwurzeln herum. In dieser so genannten Rhizosphäre sind etwa fünf- bis zehn Mal mehr Bakterien und andere

