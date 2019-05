Aktive Teamplayer mit einem Faible für Natur machen . . .

Endlich ist die Schule geschafft– eine riesige Herausforderung wurde mit Erfolg gemeistert. Und schon steht man vor der nächsten. „Was jetzt?“, fragen sich viele Jugendliche und schauen etwas planlos in die Zukunft. Sie fühlen sich überfordert von der großen Menge an möglichen Ausbildungsberufen.

Neben Gesprächen mit Familienmitgliedern und Freunden spielt für die Jugendlichen das Internet eine große Rolle. Dort begeben sie sich auf die Suche nach Jobs, die sie vielleicht nur vom Namen kennen oder die ihnen eventuell noch völlig unbekannt sind. In Deutschland gibt es über 300 verschiedene Ausbildungsberufe. „Wir raten den jungen Frauen und Männern immer, sich zuallererst darüber klar zu werden, worin ihre Stärken liegen, was ihnen Freude bereitet und was ihren Charakter ausmacht. Dann können sie konkreter nach Infos zu passenden Berufsfeldern suchen“, betont Thomas Wiemer, Referent für Nachwuchswerbung und Weiterbildung beim Ausbildungsförderwerk Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. „Für junge Menschen, die sich eher an der frischen Luft als im Büro sehen, die im Team aufblühen, die gerne körperlich aktiv sind und sich für die Natur interessieren, ist der Beruf des Landschaftsgärtners ideal.“

Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau)“ – kurz Landschaftsgärtner – sind Spezialisten in Bezug auf den Garten: Sie legen ihn an und pflegen ihn. Dafür benötigen sie ein großes Pflanzenwissen und ein umfassendes Know-how zu verschiedenen Materialien. Denn Landschaftsgärtner legen auch Wege und Treppen an, sie bauen Mauern und Terrassen, realisieren den Traum von einem Pavillon, Spielplatz oder Schwimmteich.

Weil es sich dabei um große, bauliche Projekte handelt, zählt auch ein sicherer Umgang mit schweren Maschinen zum Arbeitsalltag. Ohnehin ist ein Faible für Technik gefragt, denn als Experte für Garten und Landschaft steht auch das Installieren von automatischen Bewässerungsanlagen auf der Agenda. All diese Arbeiten geschehen im Team sowie im Freien – man sollte also nicht ‚aus Zucker sein‘. „Der Beruf des Landschaftsgärtners ist unglaublich vielseitig, abwechslungsreich und wird nie langweilig“, betont Referent Wiemer. „Zudem wächst die Wertschätzung der Menschen an Natur und auch das Bedürfnis, sich im Grünen aufzuhalten, stetig. Deswegen sind Landschaftsgärtner gefragter denn je und die Branche boomt!“

Landschaftsgärtner ist nicht gleich Landschaftsgärtner – womit sich die Experten täglich beschäftigen, hängt stark von den Betrieben und deren Spezialisierung ab. So konzentrieren sich einige auf private Gärten, andere auf öffentliches Grün wie Parks, wieder andere pflegen und legen hauptsächlich Firmengärten an. Die einen beschäftigen eine große Anzahl an Landschaftsgärtnern, während andere Betriebe eher klein und familiär sind.

„Im Internet findet man Infos zu verschiedenen Betrieben. Doch am besten ist es, sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen“, weiß Wiemer. „Daher empfehle ich, verschiedene in Frage kommende Betriebe zu besuchen, sich ihre Arbeiten anzuschauen und herauszufinden, wo die eigenen Interessen und Fähigkeiten am besten passen. Das hilft einem bei der Entscheidung und macht zugleich einen guten Eindruck. Perfekt ist natürlich ein Praktikum, denn so erhält man für mehrere Tage einen Eindruck, wie der Arbeitsalltag eines Landschaftsgärtners aussieht und wie das Team ‚tickt‘.“ Eine Betriebssuche für Praktikum und Ausbildung sowie zahlreiche Infos rund um den spannenden Beruf des Landschaftsgärtners gibt es auf www.landschaftsgaertner.com. bgl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019