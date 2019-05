„Artenschutz gesamtgesellschaftliche Aufgabe“

In Baden-Württemberg ist das Volksbegehren zur Rettung der Artenvielfalt gestartet, wofür zunächst 10 000 Unterschriften erforderlich sind, bevor die nächsten Schritte initiiert werden. Zunächst sind 10 000 Unterschriften erforderlich. Alois Gerig, Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Ernährung und Landwirtschaft, begrüßt im FN-Interview das Vorgehen und hebt explizit das Engagement der Landwirtschaft hervor.

Herr Gerig, mit einer Unterschriftensammlung will „proBiene“ das Volksbegehren zur Rettung der Artenvielfalt in Baden-Württemberg“ auf den Weg bringen. Wie ist es um den Natur- und Artenschutz im Land bestellt?

Gerig: Die Lage ist ernst, die Probleme sind vielschichtig. Deshalb ist eine gesellschaftliche Debatte über den Artenschutz sehr zu begrüßen. Aber sie muss bitte sachlich und fair geführt werden. Keinesfalls darf nur die Landwirtschaft an die Pranger gestellt werden; Flächenverbrauch, Luft- und Lichtverschmutzung, Straßenverkehr und nicht zuletzt der Klimawandel tragen mit zum Artenschwund bei. Für Baden-Württemberg ist zu beachten, dass aufgrund der Topographie und der eher kleinbäuerlichen Strukturen die Lebensbedingungen für Insekten besser als in anderen Bundesländern sind. Ich hoffe, dass mit der Debatte die Erkenntnis reift, dass wir alle zum Handeln aufgefordert sind. Artenschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Wie beurteilen Sie das Engagement der Landwirte hierzulande vor dem Hintergrund, dass sie an der Quelle sitzen und somit einen großen Einfluss auf eine intakte Natur- und Artenvielfalt haben?

Gerig: Die Landwirte zeigen großes Engagement: In Baden-Württemberg werden rund 42 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche besonders naturverträglich oder ökologisch bewirtschaftet – das ist mehr als in allen anderen Bundesländern. Unseren Landwirten ist bewusst, dass ihre Felder für gute Erträge auf Bestäubungsleistungen von Bienen angewiesen sind, beispielsweise im Obst- und Rapsanbau. Mit ihrer Vielfalt an Kulturpflanzen leisten Landwirte einen wichtigen Beitrag, dass Bienen und andere Insekten eine Lebensgrundlage haben. Ein weiterer drastischer Strukturwandel in der Landwirtschaft durch Hofaufgaben würde die Existenz vieler Insektenarten ebenfalls bedrohen.

Wie ist die Beteiligung der Bauern an Umwelt- und Naturschutzprogrammen im Land?

Gerig: Sehr gut. In Baden-Württemberg wird allein über das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) praktischer Naturschutz auf rund 320 000 Hektar unterstützt. Zu den geförderten Maßnahmen gehören vielfältige Fruchtarten, extensive Grünlandbewirtschaftung, Blühstreifen oder die Umstellung auf Bio-Landwirtschaft. Einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz leisten auch die rund 12 000 baden-württembergischen Klein- und Obstbrenner, die sich um den Erhalt von Streuobstständen kümmern. Weitere wichtige Förderinstrumente sind der Vertragsnaturschutz zwischen Landkreisen und Landwirten sowie die ökologischen Vorrangflächen, die durch die EU-Agrarpolitik in jedem landwirtschaftlichen Betrieb vorgeschrieben sind. Ich freue mich, dass mittlerweile viele Imker und Bürger diese Leistungen anerkennen.

Welche konkreten Maßnahmen sind in naher Zukunft geplant, um insgesamt für eine deutliche Verbesserung auf diesem Gebiet zu sorgen?

Gerig: Aktuell debattieren wir auf politischer Ebene sehr intensiv über die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Nach der Europawahl steht eine Reform an – ich bin mir sicher, dass Ökologisierung und Artenschutz einen höheren Stellenwert erhalten. Derzeit arbeiten die baden-württembergische Landesregierung und auch die Bundesregierung mit Hochdruck an Programmen, um Artenschutz und Lebensmittelproduktion in unserer Kulturlandschaft in eine bessere Balance zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist nicht allein die Landwirtschaft gefordert – es braucht das Zutun aller.

Was kann jeder Einzelne tun, um die Natur- und Artenvielfalt zu fördern?

Gerig: In Deutschland werden nachweisbar Lebensmittel nach den höchsten Qualitätsstandards produziert. So sind zum Beispiel problematische Rückstände von Pflanzenschutzmitteln so gut wie nicht vorhanden. Trotzdem sind die Erzeugerpreise für Landwirte häufig nicht auskömmlich. Wir kommen einen Schritt weiter, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher beim Einkaufen bereit sind, gezielt hochwertigere, etwas teurere, regionale Lebensmittel nachzufragen – das hilft den Insekten und den Bauern. So kommen wir dem Ziel näher, unsere geliebte, bunte und vielfältige Kulturlandschaft zu erhalten. Sicher profitieren Bienen und Insekten auch, wenn wir mehr auf einen klimafreundlichen Lebensstil achten – etwa durch weniger Energieverbrauch oder Lebensmittelverschwendung. Darüber hinaus kann jeder etwas bei der Gestaltung seines Gartens oder Balkons für die Artenvielfalt tun, zum Beispiel durch blütenreiche Pflanzen oder Nistmöglichkeiten für Wildbienen. Praktische Tipps gibt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner auf der Webseite „www.bienenfuettern.de“.

Wie ist der Verantwortungsbereich der politisch Handelnden zu definieren?

Gerig: Artenschutz ist unverzichtbar, um die Schöpfung zu bewahren und unsere überlebenswichtigen Ökosysteme funktionsfähig zu halten. Mit dem kürzlich ausgesprochenen Verbot von Neonikotinoiden, einem bienenschädlichen Pflanzenschutz-Wirkstoff, hat die Politik gezeigt, dass sie bereit ist zu handeln. Zur Verantwortung der Politik gehört aber auch, die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen – dafür müssen wir der heimischen Landwirtschaft eine Zukunftsperspektive geben. Nicht hilfreich sind Maßnahmen, die den Strukturwandel beschleunigen und die Produktion unserer Lebensmittel ins Ausland verlagern. Beim Artenschutz brauchen wir Lösungen mit der Landwirtschaft und nicht gegen sie.

