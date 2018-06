Auf nachhaltige Nutzung von Wasser achten

Anzeige

Ab 12 Uhr kommt das Spielmobil Bamberg mit einer „Gulaschkanone“ und vielen spannenden Spielgeräten auf das Gelände.

Für Freizeitgärtner und solche, die mehr aus ihrem Interesse für Pflanzen machen wollen, zeigen Garten-Fräulein Silvia Appel und drei Nachwuchsgärtnerinnen der LWG wie man ein „Bed & Breakfast“ für Bienen auf dem Balkon oder der Terrasse anlegt, attraktive Bepflanzungen für Gefäße richtig zusammenstellt oder das Saatgut der Lieblingstomate für das nächste Jahr vermehrt. Dabei wird auch ein wenig aus dem Nähkästchen über den Gärtnerberuf geplaudert.

In den angebotenen Beiträgen, Vorträgen und Führungen erfahren die Besucher was sie selber beisteuern können, um unsere Ressourcen zu schonen und nützliche Insekten wie Honig- oder Wildbienen zu fördern. Einen spannenden Einblick gibt es in neue Versuche wie dem „Deep Flow System“ – einem Anbauverfahren mit Hilfe von Wasserbeeten, in denen nicht nur Salat das Schwimmen lernt.

Viele Tipps und Tricks

Nachhaltigkeit ist neben Regionalität auch das Thema bei der ersten Solidarischen Landwirtschaft Bambergs, die in diesem Jahr direkt neben dem Versuchsbetrieb ihre Aktivitäten gestartet hat, und mit Tipps & Tricks für den Einstieg in die Selbstversorgung zur Seite steht. Im Filmbeitrag „Ernten Was Man Sät“ (von Christian Beyer) wird zudem der Aufbau des ersten Selbsterntegartens in Bamberg vorgestellt.

Der Eintritt ist frei. Parkplätze stehen am Kaufland und an der Schleuse zur Verfügung. Der Gemüsebauversuchsbetrieb ist auch durch den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und einen kurzen Fußweg bequem zu erreichen.

Spannende Einblicke

Nicht nur der Gemüsebauversuchsbetrieb der LWG bietet am 1. Juli spannende Einblicke: Wenige Schritte entfernt öffnet auch die Schleuse an diesem Tag ihre Pforten. Unter anderem werden die Bergung eines Autos aus dem Wasser gezeigt und Führungen durch die Schleusenanlage angeboten.

Das komplette Programm mit Anfahrtsbeschreibung und weiteren Informationen ist auf der LWG-Homepage unter www.lwg.bayern.de abrufbar.

Für alle, die nicht zum „Tag der offenen Tür“ nach Bamberg kommen können, bietet der Gemüsebauversuchsbetrieb in Bamberg immer am letzten Montag im Monat um 17 Uhr öffentliche Führungen an.

