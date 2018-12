Baden-Württemberg ist Schlusslicht im Bundesvergleich

„Die Unternehmensergebnisse der landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Württemberg haben sich im Durchschnitt auf niedrigem Niveau erholt. Sorge bereitet, dass die ohnehin niedrigen Einkommen in einzelnen Betriebszweigen, wie beispielsweise in der Veredlung, weiter gesunken sind.“

Das erklärt Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbandes (LBV), zu den Unternehmensergebnissen der Haupterwerbsbetriebe im Wirtschaftsjahr 2017/18 in Stuttgart.

Im Schnitt verdient die Familienarbeitskraft 36 320 Euro. Trotz einem Anstieg von 16,3 Prozent gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2016/17 ist Baden-Württemberg im Bundesvergleich erneut Schlusslicht bei den Bauerneinkommen.

Die Unternehmensergebnisse des Wirtschaftsjahres 2017/2018 haben sich im Schnitt weiter erholt. Bauernfamilien erzielten in einigen Sparten ein höheres Einkommen. „Eine Steigerung ist für unsere Betriebe dringend notwendig, um Kredite zu bedienen, notwendige Investitionen zu tätigen und für schlechte Jahre vorzusorgen“, erklärt Bauernpräsident Rukwied. „Dennoch bereitet uns das niedrige Einkommensniveau vor allem der Ackerbauern sowie das Minus bei den Veredlungs- und Dauerkulturbetrieben große Sorge.“

In den vergangenen Jahren hat bei den Schweine haltenden Betrieben im Land ein starker Strukturwandel stattgefunden. „Seit 2010 haben rund 40 Prozent dieser Betriebe aufgegeben“, zeigt Rukwied auf. „Bei den Ferkelzuchtbetrieben lag die Aufgaberate sogar bei 55 Prozent. Desaströse Schweinepreise in Verbindung mit höheren Umwelt- und Tierschutzauflagen haben zu den Betriebsaufgaben geführt.“

Der Veredlungsbereich musste einen Rückgang der Einkommen um 19,5 Prozent auf 37 393 (2016/17: 46 420) Euro verkraften.

Milchgeld steigert Einkommen

Die Unternehmensergebnisse der Milchviehbetriebe haben um 55,5 Prozent auf 52 589 (33 819) Euro zugelegt. Dieser Anstieg lässt sich vor allem auf den stabilen Milchmarkt und das ausgezahlte Milchgeld zurückführen. Futterbaubetriebe mit Rindermast und Mutterkühen erwirtschafteten ein Plus von 41,3 Prozent auf 27 268 (19 304) Euro. „Die Steigerung bei den Futterbaubetrieben reicht weiterhin nicht aus, um die vergangenen schlechten Jahre auszugleichen“, stellt Rukwied fest.

Der Aprilfrost vergangenes Jahr hatte die Wein- und Obstbaubetriebe massiv getroffen. Die Frostschäden sind ursächlich für den Rückgang der Unternehmensergebnisse beider Sparten. Weinbaubetriebe verbuchen mit einem Minus von 29,9 Prozent auf durchschnittlich 25 832 (36 842) Euro den höchsten Ergebnisrückgang.

Im Obstbau sind die Unternehmensergebnisse um durchschnittlich 24,1 Prozent geschrumpft. Die Obstbaubetriebe erwirtschafteten nur 25 878 (34 071) Euro.

Mehrere Jahre in Folge verharren die Unternehmensergebnisse der Ackerbaubetriebe auf niedrigem Niveau. Für das vergangene Wirtschaftsjahr verzeichneten die Betriebe zwar ein Plus von 15,8 Prozent, erwirtschafteten aber nur 27 889 (24 094) Euro. „Die Ackerbauern warten immer noch auf eine Verbesserung ihrer Einkommenssituation“, sagt der Bauernpräsident. „Die Erlöse für die meisten Ackerfrüchte sind weiterhin zu niedrig, um rentabel zu wirtschaften.“

Die Bundesregierung plant weiterhin keine Einführung einer steuerlichen Risikoausgleichsrücklage für landwirtschaftliche Betriebe, obwohl die Bundesländer dieses Instrument zur Selbsthilfe befürworten. „Langanhaltende Preistiefs beispielsweise bei Veredlung, im Ackerbau oder in der Vergangenheit auch bei Milch reißen immer wieder tiefe Löcher ins Betriebsbudget“, erklärt der LBV-Präsident. „Die von uns seit Jahren geforderte steuerliche Risikoausgleichsrücklage würde uns Bauern in die Lage versetzen, in ertragsstarken Jahren etwas für schlechtere Jahre zurückzulegen.“

In den Milchviehbetrieben stieg das Unternehmensergebnis 2017/18 im Durchschnitt um 55,5 Prozent auf 52 589 (33 819) Euro. Die Futterbaubetriebe mit Rindermast und Mutterkühen verbuchten eine Ergebnissteigerung um 41,3 Prozent auf 27 268 (19 304) Eurot.

Die Ackerbauern erwirtschafteten ein Plus um 15,8 Prozent auf durchschnittlich 27 889 (24 094) Euro. In der Veredlung sanken die Unternehmensergebnisse 2017/18 im Durchschnitt um 19,5 Prozent auf 37 393 (46 420) Euro.

Hoher Ergebnisrückgang

Der Weinbau muss den höchsten Ergebnisrückgang verbuchen. Die Unternehmensergebnisse sanken um 29,9 Prozent auf durchschnittlich 25 832 (36 842) Euro.

Der Obstbau musste im Durchschnitt ein Minus von 24,1 Prozent verkraften. Die Obstbaubetriebe erwirtschafteten 25 878 (34 071) Euro.

Bei den Gemischtbetrieben nahm das Ergebnis um 20,7 Prozent auf 29 051 (24 065) Euro zu.

Daten zu den Unternehmensergebnissen 2017/18: Datenbasis: Die Ermittlung der Einkommenssituation basiert auf den Buchführungsergebnissen von 1649 landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebene. Unternehmensergebnis: Das Unternehmensergebnis (Bruttoeinkommen) muss neben der Entlohnung für die Familien-Arbeitskräfte sowie die unternehmerische Tätigkeit auch die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals abdecken. Zusätzlich gehen davon Sozialabgaben, persönliche Steuern, Tilgung für Fremdkapital und finanzielle Verpflichtungen gegenüber der Vorgängergeneration ab. Ein Teil des Unternehmensergebnisses ist für die Finanzierung von Ersatz- und Neuinvestitionen aufzuwenden. Arbeitskräfte (AK): Der Arbeitskräfteeinsatz je ausgewertetem Betrieb liegt bei zwei Arbeitskräften je Unternehmen oder 2,7 AK je 100 Hektar (Familien-AK: unverändert 1,5 Familienarbeitskräfte/Betrieb). Der durchschnittliche AK-Besatz, bezogen auf die Fläche, liegt damit in Baden-Württemberg bei rund 29 Prozent über dem Bundesdurchschnitt (2,1 AK je 100 Hektar). Fläche: Die landwirtschaftlich genutzte Fläche der ausgewerteten Betriebe beträgt knapp 71 Hektar/Betrieb. Der Anteil der Pachtflächen liegt im Durchschnitt dieser Betriebe bei 70 Prozent (rund 50 Hektar). Die durchschnittlichen Pachtkosten der ausgewerteten Betriebe betragen rund 13 000 Euro pro Jahr. Eigenkapitalbildung: 2017/18 wurde von den ausgewerteten Betrieben rund 8900 Euro Eigenkapital gebildet. Dieser Wert war im Vergleich zum Vorjahr rückläufig (2016/17: plus 10 100 Euro). Investitionen: Die Bruttoinvestitionen nahmen im Wirtschaftsjahr 2017/18 um c fünf Prozent zu und lagen bei 44.200 Euro je Unternehmen. Die Investitionen in Maschinen nahmen ebenfalls zu (um knapp zehn Prozent auf circa 25 500 Euro). Die Nettoinvestitionen stiegen erheblich (plus 432 Prozent) und lagen im Durchschnitt der Haupterwerbsbetriebe bei 3600 Euro. lbv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018