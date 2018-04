Der Frühling ist die beste Pflanzzeit für das Windröschen

Anzeige

„Auch wenn in fast allen Gartenbüchern und Blogs zu lesen ist, dass die Knollen der Anemone coronaria von Herbst bis Winter in den Gartenboden gesetzt werden sollten, empfehle ich, sie erst im Frühjahr zu pflanzen“, rät Blumenzwiebelspezialist Carlos van der Veek. „Nach meiner Erfahrung entwickelt sich die Anemone besser und sorgt von Mitte Juni bis Ende August für eine farbenstarke Blütenpracht.“

Ursprünglich stammen die Kronen-Anemonen aus Syrien und dem Libanon, wo sie bereits im April und Mai blühen. Anschließend legen sie während des Sommers eine Ruhephase ein. In dieser Zeit schrumpft die Knolle so stark, dass sie wie ein knorriges, hartes Stück Holz aussieht. Erst, wenn es wieder zu regnen beginnt, erwacht die Pflanze aus ihrem Sommerschlaf, saugt das Wasser auf und schwillt auf die dreifache Größe an. Dann erst beginnt die Anemone wieder zu wachsen.

„Aus diesem Grund kann man das Wachstum der Anemonen anregen, indem man die Knollen vor dem Einpflanzen für ein bis zwei Tage in Wasser legt“, erklärt van der Veek. „Die Knollen sollten aber erst in den Gartenboden gesetzt werden, wenn die Gefahr für Bodenfrost vorbei ist. Fall. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Anemonen auch im Topf vorziehen.“

Garten-Anemonen kommen am besten zur Geltung, wenn man sie zu mehreren kombiniert. Anemonen-Mischungen in Pink, Weiß, Lila und Rot entfachen im Sommer ein Farbfeuerwerk. Die einfach blühenden ‘De Caen’-Hybriden sorgen für orientalisches Flair und erinnern an Mohn. Die gefüllten Anemonen ‘St Brigid’ sehen fast wie Gerbera aus und beeindrucken mit pompösen Blüten. Beide Mischungen sind ideal für bienenfreundliche Gärten, denn sie bieten Pollen und Nektar. flu

