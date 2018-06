Der Vorgarten als Ort der Begegnung

Anzeige

Menschen gehen kaum noch in die City, sie shoppen lieber im Internet. Haben sie spontan Hunger und keine Lust aufs Kochen, bekommen sie nach ein paar Klicks das gewünschte Essen geliefert.

Sie brauchen auch nicht mehr ins Kino zu gehen, wenn sie einen besonderen Film sehen wollen, denn dafür gibt es Streamingdienste oder auch Video-on-Demand. Will man Gesellschaft, ruft man per WhatsApp Freunde oder Familie auf und setzet sich mit ihnen in den Garten hinter dem Haus. Auf diesen digitalen Luxus möchte man längst nicht mehr verzichten, denn er erleichtert das Leben ungemein. Was dabei nur leider mehr und mehr auf der Strecke bleibt, ist das spontane Gespräch mit den Menschen aus der direkten Umgebung.

Vorgarten, Ort zum Reden

„Früher war der Vorgarten einer der Orte, an denen man sich aufhielt, wenn man mit seinen Nachbarn in Kontakt kommen wollte“, erklärt Achim Kluge vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). „Das persönliche Gespräch über den Gartenzaun mit Nachbarn und Passanten war wichtig.“ Der Vorgarten war, wie es der Name schon sagt, das Pendant zum Garten hinter dem Haus: Ein Hausbaum sorgte für Identität, eine große Pflanzenvielfalt beeindruckte mit blühenden Gehölzen, Rosen und Stauden und nicht selten stand dazwischen eine gemütliche Gartenbank. Auf dieser saß man Zeitung lesend, Früchte putzend oder die Sonne genießend und immer auf Empfang für einen kleinen Plausch.