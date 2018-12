Deutschland mit den höchsten Getreideerträgen weltweit

Die Biolandwirte hierzulande ernteten im Durchschnitt 2012 bis 2018 rund 48 Prozent der Erntemenge der konventionellen Kollegen. Im Ackerbau sind die Ertragsunterschiede zwischen ökologisch und konventionell wirtschaftenden Landwirtschaftsbetrieben am größten. Die durchschnittliche Biogetreideernte (ohne Körnermais) lag bei 33,7 dt/ha. Bei Weizen war der Ertragsunterschied am größten. Bei Hafer ernteten Biolandwirte rund ein Viertel weniger. Getreidearten, die eher auf leichten Böden angebaut werden, erzielen auch im konventionellen Landbau niedrigere Erträge.

In einem besonders trockenen Jahr wie 2018 zeigte sich bei vielen Kulturen, dass die Erträge im Ökolandbau weniger abnahmen als im konventionellen Landbau. Die Böden auf Biobetrieben können häufig aufgrund des höheren Humusgehaltes Wasser besser halten. Studien haben gezeigt, dass die regelmäßige Anwendung von Stallmist maßgeblich zur Sicherung der Bodenfruchtbarkeit ist. Über Jahre betrachtet zeigt sich, dass die Erträge im Biolandbau weniger schwanken als im konventionellen. Neben der oft höheren Bodenfruchtbarkeit spielt hier auch die im Ökolandbau andere Verteilung der Kulturen einer Rolle. So sind jene, die konventionell die höchsten Erträge bringen, im Biolandbau unterrepräsentiert. Das betrifft neben Weizen Gerste. Dagegen sind Roggen und Hafer, beides Kulturen mit niedrigeren Erträgen, im Bioanbau überdurchschnittlich vertreten. Bei Biogemüse sind die Verhältnisse im Freiland- und Unterglasanbau unterschiedlich. Generell ist der Vergleich der Erträge mit Vorsicht zu interpretieren, da hier nationale, statistische Mittelwert herangezogen wurden.

Wirtschaften ohne Vieh

Im Freilandgemüsebau ernten die Biolandwirte 77 Prozent der Mengen des konventionellen Gemüsebaus. Neben einer weiten Fruchtfolge mit Leguminosen verwenden sie Mist und häufig Haarmehlpellets zur Düngung. Viele Betriebe wirtschaften ohne Vieh, aber sind auch dann erfolgreich.

Die kleinsten Ertragsunterschiede finden sich nach einer Auswertung der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) der Gemüseerhebung des Statistischen Bundesamtes von 2012 bis 2017 bei Feldsalat und Rucola, aber auch bei Spargel und Kürbis. Hier ernteten die Biobetriebe im Durchschnitt 2012 bis 2017 nur zehn Prozent weniger als konventionelle Betriebe. Bei Möhren liegen die Erträge der Biobetriebe 19 Prozent unter dem konventionellen Durchschnitt, genauso bei Rote Bete.

Zwiebeln und Lauch sind im ökologischen Anbau schwieriger zu produzieren. Hier ernten die Biobetriebe nur zwei Drittel der Erträge der konventionellen. Bei Zwiebeln ist vor der hohe Unkrautdruck ein Problem. Auch Kulturen, die im Bioanbau weniger verbreitet sind, haben oft deutlich niedrigere Erträge. Dies ist bei den Blattsalaten wie dem dominierenden Eissalat oder dem Romanasalat der Fall.

Auch bei den Fruchtgemüsen ergeben sich größere Unterschiede zwischen 55 Prozent Anteil des Bioertrags bei Freilandgurken, 64 Prozent bei Zuckermais und 78 Prozent bei Zucchini. Bei Dicken Bohnen werden fast durchweg höhere Flächenerträge im Bioanbau veröffentlicht. Der Grund dürfte hier jedoch darin liegen, dass im konventionellen Anbau hauptsächlich für die Verarbeitung mit maschineller Ernte produziert wird, im Bioanbau dagegen für die Handpflücke.

Im Unterglasanbau sind die Ertragsunterschiede deutlich größer. So wachsen Biotomaten und -gurken in Erde, während konventionelle Pflanzen meist in Substraten gezogen werden und damit deutlich mehr Nährstoffe zur Verfügung haben. So erzielen konventionelle Tomaten und Gurken im Gewächshaus Erträge von knapp 240 Tonnen je Hektar. Da fallen Biotomaten und -gurken mit 50 bzw. 66 Prozent der Erträge deutlich ab. Bei Paprika wird sogar nur ein Drittel der konventionellen Erträge erreicht.

Wenig Unterschied gibt es dagegen auch im Gewächshaus bei Feldsalat, Kopfsalat und Radies, weil dort auch im konventionellen Anbau die Kultur im gewachsenen Boden üblich ist. Da Tomaten mit ihrem großen Ertragsunterschied das Schwergewicht im geschützten Anbau bilden, fällt der Ertragsunterschied in den Gewächshäusern insgesamt mit 46 Prozent entsprechend groß aus.

Bei Biokartoffeln liegen die Erträge im Durchschnitt 2012 bis 2018 knapp halb so hoch wie bei konventionell erzeugten. Biokartoffeln erhalten mit der organischen Düngung deutlich niedrigere Nährstoffmengen als bei mineralischer Düngung.

Im trockenen und heißen Jahr 2018 war der Ertragsunterschied zwischen den konventionell und ökologisch erzeugenden Betrieben deutlich kleiner. Trotz der extremen Trockenheit holten die Biolandwirte sogar eine leicht überdurchschnittliche Bruttoernte vom Feld. Viele für den Lebensmitteleinzelhandel erzeugende Biobetriebe bewässern ihre Kartoffelflächen. Darüber hinaus ist der Infektionsdruck mit der Kraut- und Knollenfäule in trockenen Jahren sehr gering.

Wirtschaftlichkeit entscheidend

Entscheidender als der Ertrag ist für die Wirtschaftlichkeit der Ökobetriebe aber die Erzeugung hoher, vermarktungsfähiger Qualitäten. So zeigt auch 2018 eine deutlich geringere Nettoerntemenge nach Abzug der nicht für den Handel geeigneten Partien. Die Apfelerträge sind witterungsabhängig. Außerdem wird im konventionellen Apfelanbau den jährlichen Schwankungen durch die mit chemischen Methoden entgegengewirkt. In der Bioproduktion bleibt nur die aufwendige, mechanische Möglichkeit zur Ausdünnung. Bioapfelerzeuger haben in den vergangenen Jahren im Schnitt 64 Prozent der Erträge ihrer konventionellen Kollegen geerntet. Hier spielt das Düngeniveau eine Rolle, genauso wie der rein biologische Pflanzenschutz, der nur bei punktgenauer Anwendung gute Erfolge erzielt. In ertragreichen Jahren wie 2016 und 2018 waren die Unterschiede zwischen Bio und konventionellen Erträgen am kleinsten. In diesen Jahren war die Witterung für beide Anbaumethoden günstig.

Der Vergleich mit anderen Ländern zeigt, dass die Bioerträge dort, wo konventionelle Landwirtschaft extensiver betrieben wird als hierzulande, vergleichsweise hoch sind oder erreichen gleiche Werte wie die konventionellen Erträge erreichen. Dies ist zum Beispiel in vielen osteuropäischen Ländern, aber auch in den USA und Kanada der Fall. Dort ist eine Umstellung auf Biolandbau leichter. In Ländern mit intensiver Düngung wie Deutschland, aber auch den Niederlanden oder Belgien sind die Ertragsunterschiede besonders groß. In diesen Ländern wird im Durchschnitt 258 bzw. 284 kg Dünger/ha Landwirtschaftsfläche verwendet, in Deutschland sind es 202 kg Mineraldünger pro Hektar, so die Datenbank der Weltbank. In der Ukraine werden nur 44 Kilogramm Dünger pro Hektar verwendet, in Russland 17 Kilogramm.

Deutschland hat mit dem Vereinigten Königreich und Frankreich die höchsten Getreideerträge weltweit, im Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre waren es 79 Dezitonnen je Hektar. Russland kommt auf 25 Dezitonnen je Hektar. Aber auch in den USA und Kanada wirtschaften die Landwirte extensiver und ernteten 31 und 32 dt/ha. Dagegen stehen die Erträge der deutschen Biolandlandwirte gut dar. pm/bö

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018