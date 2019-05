„Die kleinstrukturierte Landwirtschaft nicht bestrafen“

B Am 19. Mai ist in Stuttgart das Volksbegehren „ProBiene“ gestartet.

Baden-Württemberg ist mit einer Vielzahl von Förderprogrammen zum Klima- und Artenschutz und Maßnahmen bundesweit ein Vorreiter. 2018 wurden allein im Bereich der Landwirtschaft rund 160 Millionen Euro für den Natur- und Artenschutz bereitgestellt. Das dürfte auch den Initiatoren und Unterstützern des Volksbegehrens nicht entgangen sein.

Fast alle landwirtschaftlichen Betriebe nehmen an den Förderprogrammen teil.

Sollten diese Maßnahmen ins Gesetz aufgenommen werden, können landwirtschaftliche Betriebe für diesen Artenschutz nicht mehr finanziell gefördert werden. Viele kleine Betriebe geben dann ganz auf.

Die Hauptaufgabe der Landwirtschaft ist die Versorgung der Bevölkerung mit gesunden und hochwertigen Lebensmitteln.

Deshalb muss es einen gesellschaftlichen Konsens geben, damit auch die Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Betriebe gegeben ist. Der Artenschutz und der Erhalt der Biodiversität ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu deren Lösung jeder seinen Teil beitragen kann.

Viele Betriebe säen auf fünf Prozent ihrer Fläche Blühmischungen für die Biodiversität an. Dies entspricht etwa 22 000 Fußballfelder – und das nur für die Artenvielfalt. Auf diesen Flächen wird nichts geerntet. Wer würde freiwillig auf fünf Prozent seines Lohns verzichten?

Knapp ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche wird ohne Pflanzenschutzmitteleinsatz bewirtschaftet. Aber ganz ohne Pflanzenschutzmittel geht es auch nicht. Raps ist die einzige Erntefrucht im Ackerbau, die für Bienen interessant ist.

Ohne Insektizide kann kein Raps angebaut werden. Deshalb gibt es in der Bio-Landwirtschaft keinen Raps. Ohne Raps haben die Imker auch keine Nahrung für ihre Bienen.

Das Volksbegehren geht davon aus, dass die Landwirtschaft allein für das Insektensterben und den Artenschutz verantwortlich ist. Da nur etwa fünf Prozent der Wildbienen in landwirtschaftlichen Flächen zuhause sind, kann die Landwirtschaft auch nicht zu 100 Prozent für das Aussterben verantwortlich gemacht werden. Natürlich hat die Landwirtschaft einen gewissen Anteil daran.

Aber aus Sicht der Landwirtschaft trifft dies nur zu etwa fünf Prozent zu. Für den Hauptteil ist die gesamte Gesellschaft zuständig. Dies hat die unterschiedlichsten Ursachen.

Auf zubetonierten Flächen inklusive Verkehrswegen kann keine Pflanze blühen. Die Insekten haben also keine Nahrung. Dies betrifft ebenso die Steingärten der Wohnbebauung. Hinter dem Haus läuft meist der Mähroboter. Dort blüht auch nichts. Jeder der einen Garten oder Balkon hat, kann also blühende Pflanzen für die Insekten anpflanzen.

Durch Beleuchtung wird es nachts nicht mehr Dunkel. An den Lichtstellen tummeln sich sehr viele Insekten bis zur Erschöpfung oder werden von Spinnen gefressen.

Milliarden von Insekten sterben an den Windrädern.

Die Strahlungen durch das 5G-Handy-Netz im Mikrowellenbereich ist noch weitgehend unerforscht.

Durch die Förderung vom Roten Milan, Turmfalken und Krähen werden Rebhuhn, Feldhamster, Hase und weitere Kleintiere vernichtet.

Die Zusammenhänge sind sehr komplex.

Die Honigbiene ist nicht vom Aussterben bedroht. In Deutschland ist der Bestand an Bienenvölker in den letzten zehn Jahren um rund ein Drittel gestiegen.

Jeder, der beim Volksbegehren „proBiene“ sein Kreuz bei Ja macht, bestraft deshalb automatisch die kleinstrukturierte Landwirtschaft in Baden-Württemberg.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019