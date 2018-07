Ein Spiel mit Pflanzen, Licht und Wasser

Anzeige

Beachtet man planerische Grundregeln, lässt sich der Traum vom persischen Garten auch in Deutschland erfüllen. Da viele orientalisch anmutende Pflanzen mit den kalten Wintern jedoch nicht zurechtkommen, empfiehlt sich für die konkrete Pflanzplanung die Beratung mit einem Landschaftsgärtner.

Der Profi kennt winterharte Sorten und kann auch gute Alternativen aufzeigen. So lässt sich die orientalisch anmutende Palme mit der Honigpalme in den hiesigen Garten holen. Sie verträgt Temperaturen von bis zu minus 15 Grad. Der Winter-Jasmin ist eine schöne Alternative zum sommerblühenden Jasmin. Er bildet von Dezember bis April sonnig gelbe Blüten, die herrlich duften. Besonders gut macht sich der Strauch als grüne Berankung einer Pergola oder eines Bogens. Eine weitere Möglichkeit sind Gewürzpflanzen. Eine Kräuterecke mit Zitronenmelisse, Schnittlauch oder Basilikum verbreitet mediterranen Flair.

In einem Land mit sehr heißen Sommern sind Schattenplätze unverzichtbar. Schon seit Jahrtausenden spielen sie eine Rolle in der Gestaltung persischer Gärten. Aber auch hier hat der Schatten von Bäumen in der Gartengestaltung eine besondere Bedeutung. Perfekt ist, wenn dort eine Bank steht.

Die Experten für Garten und Landschaft wählen dafür etwa den Judasbaum: Mit Wildtulpen oder Kaiserkronen bieten seine rosafarbenen oder weißen Blüten ein beeindruckendes Frühlingsbild. Im Sommer überzeugt er mit seinem grünen, dichten Laubdach.

Vor allem aber versetzen Obstgehölze in die Geschichten aus 1001 Nacht oder gar ins Paradies: saftige Pflaumen, süße Kirschen, rosige Quitten oder herb-saure Schlehen. Auch ein Pfirsich- oder Aprikosenbaum kann sich in den Gärten wohlfühlen, wenn man einen sonnigen, geschützten Standort wählt. Mit Mauern, blühend berankt, erschaffen Landschaftsgärtner zusätzliche kleine, romantische Räume, in denen man sich auf angenehme Weise in ferne Länder träumen kann.

Meist nahm auch ein Pavillon in der Nähe eines Wasserkanals oder eines Brunnens eine zentrale Rolle ein. Die frische Luft und das Plätschern des Brunnens sowie die Spiegelungen und das Glitzern auf der Wasseroberfläche wirken entspannend und belebend zugleich. Da das Spiel mit Licht und Schatten in orientalischen Gärten eine besondere Rolle spielt, empfehlen Landschaftsgärtner, zusätzlich kleine Lichtquellen in die Gestaltung zu integrieren.

Entlang eines Weges, auf ein Wasserspiel gerichtet oder als Beleuchtung des Pavillons lässt sich auch am Abend eine beeindruckende Stimmung erzeugen. Einfach herrlich, wenn man dort bis in die Nacht sitzen und den eigenen Garten genießen kann. Anschließend sollte man die Beleuchtung aber ausschalten, damit die Nacht wieder wirken kann. Weitere Informationen und Inspirationen auf www.mein-traumgarten.de. bgl

