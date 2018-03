Es ist schneller Sommer, als man denkt

Anzeige

So entstehen behagliche Rückzugsorte. Gleichzeitig dienen diese Gestaltungselemente als Wind- und Lärmschutz. Das ist vor allem bei Terrassen wichtig, wo man ungestört und in Ruhe sitzen will. Ob Garagenwand oder die Mauer vom Nachbargrundstück ... mit einer blühenden Berankung kann auch eine schwierige Raumsituation geradezu romantisch werden.

Bietet der Garten genügend Platz, können auch Sträucher als Sichtschutz gewählt werden. Die Experten für Garten und Landschaft empfehlen beispielsweise Blumen-Hartriegel, Schneeball oder Forsythie, da sie dicht wachsen und wunderbar blühen. Bambus fügt sich harmonisch in asiatisch gestaltete Gärten ein und wird schnell groß. Zudem erzeugt er mit dem leisen Rascheln seiner Blätter eine entspannte Atmosphäre.

Gut geeignet ist zum Beispiel der horstbildende Schirmbambus, da er keine Ausläufer bildet und sich nicht unkontrolliert ausbreitet.

Scheint die Sommersonne ungebrochen, ist ein Sonnensegel über den Sitzplätzen im Freien goldwert. Es spendet Schatten, ist aber dennoch luftig und lässt keinen Hitzestau zu. Eine Pergola oder Laube erzielt denselben Effekt, kann aber zugleich als Rankhilfe für Kletterpflanzen dienen. Wachsen daran Weinreben, Kiwis oder Clematis empor, verwandelt sich die Terrasse mit den Jahren in einen kleinen Garten Eden.

Natürlich darf auch Musik nicht fehlen. Für technikaffine Gartenbesitzer sind in die Terrasse integrierte Outdoor-Boxen ideal. Mit ihnen entfällt das aufwendige Heraustragen und Aufbauen einer Musikanlage. Da sich Gartenpartys meist bis weit in den Abend ziehen, ist ausreichende Beleuchtung zudem unentbehrlich. Landschaftsgärtner setzen dabei auf eine stimmungsvolle Lichtinszenierung, die den Garten erhellt, ohne der Nacht ihren Zauber zu nehmen. So werden die Konturen von Terrasse, Treppe, Beet oder Gartenteich mit indirektem oder diffusem Licht kenntlich gemacht, um Stolperfallen zu vermeiden.

Für den Sitzbereich empfiehlt sich helleres und direkteres Licht. Um Partystimmung zu erzeugen, können mit farbigen Strahlern große Gehölze wunderbar in Szene gesetzt werden. Die Experten für Garten und Landschaft raten dazu, schon bei der Anlage einer Terrasse für ausreichende Strom- und Wasseranschlüsse zu sorgen. Dann sind spezielle Lichtkonstruktionen einfach umzusetzen und neue Gartenideen, die erst mit den Jahren entstehen – wie zum Beispiel der Wunsch nach einem Quellstein – sind schnell zu realisieren. Eine nachträgliche Verlegung ist zwar möglich, aber aufwendig und teuer.

Ein schön gestalteter Garten, mit blühenden Beeten und eindrucksvollen Solitären ist mehr als der Rahmen für ein gelungenes Gartenfest: im besten Fall steht der Garten im Mittelpunkt und der Gartenbesitzer lässt seine Gäste daran teilhaben. Da Landschaftsgärtner in der Saison sehr beschäftigt sind, empfiehlt es sich, mit der Planung der Veränderungswünsche zum Sommergarten frühzeitig zu beginnen. bgl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.02.2018