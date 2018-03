Ferkel reagieren mit Unbehagen auf unbekannte Personen

Anzeige

Genau wird im Sauenplaner zwischen Sauen, die fixiert oder frei abferkeln, unterschieden. Sauen, denen Freiheit geschenkt wurde, haben, entgegen den Ergebnissen von Versuchsanstalten, nicht mehr Erdrückungsverluste. Fixierte Sauen versuchen, ihren Bewegungsdrang durch Rüsselaktivität und Hin- und Herbewegen im Stand zu stillen. Wenn die Ferkel da sind, legen die „freien“ Sauen eine neue Kotecke weg vom Trog an. „Aber alle ferkelführenden Sauen sind ruhig und nicht aufgeregt“, hat Claudia Albrecht beobachtet.

Die erdrückten Ferkel machen lediglich acht Prozent der Verluste aus. Insgesamt liegen die Ferkelverluste bei neun Prozent. Es werden durchschnittlich 23,5 Ferkel Sau/Jahr abgesetzt – bei 2,3 Würfen. Mit der freien Abferkelung wurde 2011 begonnen, und die „Freilaufbuchten“ seien immer belegt.

Claudia Albrecht stellt bei den Sauen große Unterschiede bei der Mütterlichkeit und den daraus folgenden Erdrückungsverlusten fest. „Es gibt Sauen, die passen auf . Andere lassen sich fallen“, hat sie beobachtet. Vor allem früher gehaltene Hybridsauen reduzierten so ihre großen Würfe von 18 auf zwölf Ferkel. „Die Mütterlichkeit müsste bei der Selektion der Zuchtsauen eine wichtigere Rolle spielen“, fordert die engagierte Ferkelerzeugerin. „Nach der Vorselektion nach dem Äußeren sollte die eigentliche Zuchtentscheidung erst im Abferkelstall fallen.“ Entscheidend müsste die Gesamtleistung mit der Zahl der Masttiere pro Sau und das Durchhaltevermögen sein. Dementsprechend seien in ihrer Sauenherde viele Tiere, die mehr als acht Würfe geleistet hätten.

„In Großbetrieben oder Versuchsanstalten können die Sauen wegen des ständig wechselnden Personals kein Vertrauensverhältnis aufbauen, dies kann nicht auf die Eigenheiten der Sauenmütter eingehen“, konstatiert sie. „Bei freier Abferkelung müssten die Sauen auch nicht im eigenen Kot liegen. Die Jungsauen reagieren nervös, wenn die Seitentüre zum Entmisten mit dem Radlader geöffnet wird, weil sie relativ wenig menschlichen Kontakt haben.“ Dagegen haben die Sauen mehrmals am Tag Stallbesuch. Morgens, mittags und abends werden sie individuell gefüttert.

Mehr Tierschutz und -wohl kosten mehr Arbeitszeit. Die 80 Sauen verlangen morgens 2,5 und abends 1,5 Arbeitsstunden. Dazu kämen Waschen von Stall und Sauen, Erstversorgung der Ferkel, Tätowieren und Kastrieren. Beim Absetzen der Ferkel und Umstallen der Sauen seien zwei Personen im Einsatz. So kämen 30 Akh Sau/Jahr, dagegen seien es pro Mastplatz 2,9 Akh/Jahr.

Aus Nassau siedelten Heinz und Helga Albrecht 1972 auf die Lichtenhöfe aus. Der frühere Schwerpunkt Erzeugung von Hybridjungsauen mit konventioneller Aufstallung verlagerte sich zur Aufzucht von Schwäbisch-Hällischen Jungsauen und zum arbeitsintensiven Schritt der eigenen Verarbeitung und Vermarktung der Produkte im Hofladen.

Claudia Albrecht war nie betriebsblind und hinterfragt auch eingeschliffene Gewohnheiten und Vorurteile. Tierwohl war und sei ihr ein wichtiges Ziel. Bei ihrer Arbeit und Betriebsgestaltung sei ihre Maxime: „Wie läuft es rund? Wie kann den Tieren ein würdiges Leben ermöglicht werden?“

Ihren Horizont und ihre Kenntnisse und Fertigkeiten hat sie ständig erweitert. Sie ist Handelsfachwirtin, arbeitete als Fleischereiverkäuferin und hat sich 2017 erfolgreich auf die Prüfung als Metzgermeisterin vorbereitet. Bei der Praxisprüfung musste sie unter anderem ein Rinderviertel ausbeinen, Pastete, Brühwurst und Grill- und Bratenplatte zubereiten. Seit über zehn Jahren ist Claudia Albrecht auch examinierte Jägerin. So werden im Hofladen auch Wildschweine und Rehwild aus eigener Jagd angeboten.

Was hat sich alles geändert? Die Zahl der Muttersauen wurde halbiert von 170 auf 80 Sauen. Um die Arbeit zu bündeln, wurde vom 3- auf den 5-Wochen-Rhythmus umgestellt. Die Sauen kommen später in den Abferkelstall – früher eine Woche, jetzt vier bis fünf Tage. Es werden keine Geburten eingeleitet. Nach dem Geburtsvorbereitungsfutter wird drei Tage nach der Geburt verhalten gefüttert. Danach wird dreimal täglich gefüttert, dabei wird das Aqualevel abgestellt. Der Buchtenboden wurde so gestaltet, dass sich keine Pfützen unter dem Tier bilden können. Für zu große Würfe werden Ammensauen eingesetzt. Die Ferkel bekommen nach acht Tagen ein hochwertiges Futter mit aufgeschlossenem Getreide vorgelegt. Der Übergang zum Prestarter und späteren Aufzuchtfutter erfolgt fließend.

Vor allem für die Jungsauen wurde unter Tierwohlgesichtspunkten viel verändert. In acht Gruppen zu 24 Tieren werden sie gehalten. Das Dach wurde geöffnet, Kisten für den Ruhebereich geschaffen. Diese haben viel Langstroh, das gerne und reichlich verzehrt wird. Das Stroh dient als Beschäftigungsmaterial, Futtermittel und zur Wärmedämmung. Auch natürliche Verhaltensweisen wie Wühlen werden ermöglicht. Der Rückzugsbereich ist im Winter nicht so warm wie gewünscht, weil die Tiere die Vorhänge der Kisten zerlegt haben. Im heißen Sommer wurde der Schlafbereich zum Schweineklo umfunktioniert mit entsprechender Verschmutzung und Mehrarbeit.

Das Immunsystem der Tiere wird durch die verschiedenen Klimareize gefördert. Auch die älteren Jungsauen nutzen bei Wintertemperaturen den Auslauf. Die Jungsauen sind reine Schwäbisch Hällische), die Mastschweine eine PietrainX-SH-Kreuzung.

Wesentlich älter und schwerer als in konventionellen Mastställen werden die Masttiere. Dort sind Schlachtgewichte von 105 Kilogramm normal. Die Masttiere für die BESH werden 120 Kilogramm schwer, die Schweine, die für den Hofladen bestimmt sind, sogar 130 bis 140 Kilogramm. Von diesem höheren Endgewicht erwartet Albrecht eine bessere Fleischreife und gewünschte Marmorierung.

Immer mehr Arbeitszeit nimmt die Direktvermarktung in Anspruch. Jedes zweite Wochenende ist der Hofladen geöffnet. In den Tagen davor stehen Verarbeitung der Schlachthälften und Wurstmachen auf dem Arbeitsplan. Es steht immer weniger Arbeitszeit für die Stallarbeit zur Verfügung. Weil die beiden Kinder ihre berufliche Zukunft außerhalb des Hofes sehen, werden mittelfristig nur noch Schweine gemästet. Der bisherige Wartesauenstall wird im Rahmen des EIP zum Maststall mit Auslauf umgebaut.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018