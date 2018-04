Herausforderung für Tierschutz und Wirtschaftlichkeit

Anzeige

Beim Schwein sind Schwanzverletzungen und -beißen und damit die Umsetzung des Kupierverbots eine riesige Herausforderung für den Tierschutz und die Wirtschaftlichkeit.

Evi Herwarth aus Weikersheim-Nassau hat Erfahrungen mit „Langschwanzschweinen“. Seit zwölf Jahren findet vonseiten des Landwirtschaftsamtes in Bad Mergentheim das Seminar „Was Frau schon immer über die Schweinehaltung wissen wollte“ statt. Dieser Fortsetzungskurs richtet sich an Frauen, die in schweinehaltenden Betrieben mitarbeiten und sich fachlich austauschen sowie weiterbilden wollen. In diesem Seminar berichten sachkundig und fundiert Teilnehmerinnen über ihre Erkenntnisse.

2007 – Evi Herwarth übernimmt die Abferkelungen und es wird eine Arena zur Gruppenbildung mit reichlich Platz geschaffen. Die Sauenzahl wird auf 100 Tiere abgestockt. 2008 wird ein ehemaliger Rindermaststall gepachtet und zum Außenklima-Maststall umgebaut. Im Herbst 2014 wurde der Ferkelverkauf immer schwieriger. Der Erlös betrug vollkommen unwirtschaftliche 33,69 Euro/Ferkel. „Wir müssen was ändern“, beschloss das Ehepaar Herwarth.