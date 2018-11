In Gärten triumphiert Grau

Früher war das Gleisbett einer Straßenbahn zumeist mit Schotter angefüllt oder mit Asphalt versiegelt. Seit einigen Jahren hat hier ein Umdenken stattgefunden und immer mehr Bahntrassen im urbanen Raum werden mit Gräsern oder Sedumpflanzen begrünt.

Das hat gute Gründe. Zum einen kann der Niederschlag bei begrünten Flächen ins Grundwasser einsickern und belastet so nicht unnötig die Kanalisation, zum anderen wird ein Großteil auch im Erdreich gespeichert und dann durch Verdunstung über Pflanzen und Vegetationsschicht an die Luft abgegeben.

Vor allem in den heißen Sommermonaten hat das einen positiven Effekt auf die Umgebungstemperatur: Bei der Verdunstung von nur einem Liter Wasser können 200 Kubikmeter Luft von 30 auf 20 Grad abgekühlt werden.

Auch Lärm und Feinstaubbelastung sind Umweltbeeinträchtigungen, denen man mit mehr Grün in den Städten begegnen will. Je kleiner die Staubpartikel und die daran anhaftenden Stoffe sind, desto höher ist das Gesundheitsrisiko für den menschlichen Organismus.

Während der Staub auf versiegelten Oberflächen immer wieder aufwirbelt, hilft Pflanzenbestand dabei, die Schadstoffe zu binden. Über die Blattoberflächen werden einige von ihnen verstoffwechselt bzw. akkumuliert, etwa Kohlenmonoxid oder -wasserstoffe.

Ein Teil gelangt auch mit dem Niederschlag in den Boden und wird dort von den Wurzeln aufgenommen. Dass es in den Städten häufig so laut ist, liegt übrigens nicht nur an den zahlreichen Emissionsquellen, sondern auch an den vielen versteinerten, schallreflektierenden Oberflächen. Unversiegelte Bereiche und vor allem Pflanzen wirken hingegen der ungehinderten Ausbreitung des Schalls entgegen.

Es gibt also eine Vielzahl an Aspekten, die dafür sprechen, mehr Pflanzen in die Städte zu bringen und auch Flächen wie Bahntrassen von Steinen und Asphalt zu befreien und stattdessen zu begrünen.

Erstaunlicherweise kann man im direkten Wohnumfeld vieler Menschen derzeit allerdings eine genau entgegengesetzte Entwicklung beobachten. Wuchsen früher vor vielen Häusern noch Stauden, Bäume und Hecken, gibt es heute immer mehr Vorgärten, die komplett versiegelt sind oder mit Kies- und Schotteraufschüttungen angelegt wurden.

„Jeder sollte den Platz vor dem eigenen Heim so gestalten, wie er möchte“, sagt Lutze von Wurmb, Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). „Dennoch haben wir vor zwei Jahren die Initiative ‚Rettet den Vorgarten‘ ins Leben gerufen, weil sich viele Menschen der positiven Wirkung der kleinen Grünflächen vor der eigenen Haustür gar nicht bewusst sind. Geht man einmal durch Neubaugebiete, in denen in ganzen Straßenzügen vor den Häusern Steinflächen dominieren, wird man schnell feststellen, dass hier nicht nur das Klima, sondern auch die Atmosphäre eine andere ist.“ bgl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018