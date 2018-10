Mehr politische Unterstützung erforderlich

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, seitdem Matthias Frieß an die Spitze der bundesweit aktiven Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) gewählt wurde – dies in einer Zeit, in der es zumindest Teilbereichen der Branche nicht sehr gut geht.

Für den im Creglinger Stadtteil Oberrimbach wohnenden Frieß eine zeitintensive, interessante und herausfordernde Aufgabe, die er nach dem Tod seines Vorgängers jedoch gerne angetreten habe. Dies in der Hoffnung, für die Erzeugergemeinschaften im Allgemeinen und für die Schweine- und Ferkelproduzenten im Besonderen eine Verbesserung der augenblicklichen Situation zu erreichen.

Der 52-Jährige spricht von „einer dramatischen Lage“ gerade auf dem Schweinmarkt mit Preisen, die es den Landwirten kaum ermögliche, zumindest kostendeckend tätig zu sein. „Hier haben wir fast ein historisches Tief erreicht.“ Und vorerst sei nicht mit einer sichtbaren Entspannung zu rechnen.

Wahl ein Novum

Die Wahl des Hohenlohers an die Spitze der Vereinigung ist ohnehin ein Novum, „schließlich komme ich aus Süddeutschland“, lacht Frieß, selbst passionierter Schweinerzeuger. Bisher sei es nämlich so gewesen, dass stets ein Norddeutscher den Vorstandsposten innehatte, was darauf zurückzuführen sei, dass dort, vor allen Dingen in Niedersachsen, ein Zentrum der bundesdeutschen Ferkel- und Schweineproduktion sei. Gewissermaßen sei er ein „süddeutscher Quotenmann“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

In seiner Eigenschaft als Frontmann der VEZG, seine erste Amtszeit geht über drei Jahre, steht er insgesamt 45 Erzeugergemeinschaften vom Alpenrand bis Ostfriesland vor, die mehrere Millionen Ferkel, Schweine und anderes Vieh vermarkten.

Preisempfehlung

„Wir geben im Vorfeld immer eine Preisempfehlung als Richtschnur für den Markt“, skizziert Matthias Frieß einen wesentlichen Aufgabenbereich der Einrichtung. Um diese Empfehlung zu erstellen, würden auf die Erfahrungswerte von 30 erfahrenen Preismeldern zurückgegriffen, die in wechselnder Besetzung im gesamten Bundesgebiet im Einsatz seien.

Aus deren Prognosen werde letztlich ein Preis ermittelt, für den es lediglich eine ganz geringe Spanne gebe und an den sich sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite im Großen und Ganzen halte. Es wäre aus Sicht des Oberrimbachers notwendig, dass sich das preisliche Niveau in nächster Zeit wieder deutlich nach oben bewege, damit die Produzenten, von denen es auch in den Regionen Odenwald-Tauber und Hohenlohe zahlreiche gebe, wieder mal durchschnaufen könnten.

Für seine Tätigkeit wünscht sich Matthias Frieß, ebenso wie seine zahlreichen Mitstreiter an der VEZG-Spitze und an der Basis insgesamt, mehr Unterstützung vonseiten der großen Politik. Bestes Beispiel hierfür sei die Thematik Ferkelkastration. „Die Landwirte haben diesbezüglich ihre Aufgaben gemacht“, ist der 52-Jährige überzeugt. Allerdings habe nicht nur er von anderer Seite eine große Portion Ignoranz und Ablehnung ausgemacht.

Zeit zum Durchschnaufen

Die Schweineproduzenten hätten nun „etwas Zeit zum Durchschnaufen“, nachdem sich die große Koalition in Berlin zwischenzeitlich darauf verständigt habe, die Frist um zwei Jahre zu verlängern, was die betäubungslose Ferkelkastration betreffe. Ginge es nach den Praktikern, wäre dieses Thema schon längst vom Tisch, ist Matthias Frieß sicher. „Wir sind für den sogenannten ,vierten Weg’ der örtlichen Betäubung.“ Dies würde deutlich mehr Tierschutz bedeuten – „und genau dies wollen doch alle“. Selbst in der Humanmedizin gebe es keine 100 Prozent Schmerzausschaltung.

Bei einer örtlichen Betäubung, das habe sich herausgestallt, würde es den Tieren sofort wieder gut gehen. „Ich hoffe, dass wir das noch hinbekommen“, blickt der VEZG-Chef nach vorn. Ihm falle der Glaube daran derzeit aber noch etwas schwer, da es aus dem zuständigen Bundesministerium augenblicklich noch keinerlei Anstalten gebe, sich zu bewegen.

Befürchtung geäußert

Und in diesem Zusammenhang äußert Frieß auch die Befürchtung: „Wenn es zu keiner Lösung kommt, werden weitere Betriebe aufgeben – bundesweit.“ Größtes Problem für ihn sei, dass es in der großen Politik zu viele Theoretiker gebe, die sich zu wenig mit der Materie befassten.

Weiterhin will sich Matthias Frieß dafür stark machen, dass es sich für die betroffenen Landwirte lohnt, wenn sie in mehr Tierwohl investierten. Es könne nicht sein, dass sie immer nur Geld aufbrächten, ohne daraus zeitnah einen Nutzen zu ziehen. Als Stichwort nannte er hier den Kastenstand. Seine Forderung gehe dahin, dass „solch eine Sache in spätestens zehn Jahren abbezahlt sein muss“.

In diesem Zusammenhang könne er sich auch gut einen Risikoausgleich vorstellen. Die Bauern müssen irgendwann auch einmal Geld verdienen, „sonst bricht die Produktion weiter weg“, mahnt der Creglinger. Schlussendlich wolle jeder Schweinefleisch genießen, doch nur die wenigsten seien bereit, über den Tellerrand hinauszublicken.

Weitere Mitglieder gewinnen

Ein weiterer Schwerpunkt seines Tuns sieht Matthias Frieß in der Gewinnung weiterer Mitglieder, „um noch stärker zu werden“. Denn nur wenn möglichst viele an einem Strang ziehen, bestünde eine Chance zu Veränderungen. So seien sämtliche Landwirte gefordert, auch Eigeninitiative zu ergreifen, sich zu öffnen und vor allem das Gespräch mit den Verbrauchern zu suchen. Denn auch die müssten für die Sorgen und Nöte sensibilisiert werden und mit ins Boot geholt werden.

Ein ehrgeiziges Ziel sei, Landwirtschaft in ihrer Breite zu lehren „und nicht zu romantisieren“. Dazu sei es auch erforderlich, die Schulen als Partner zu gewinnen, um Kinder und Jugendliche so frühzeitig mit einzubinden und ihnen zu zeigen, wie die Realität aussieht.

Ein weiterer Wunsch sei es, für eine deutliche Entbürokratisierung zu sorgen. „Aus vielen kleinen Tropfen bildet sich mit der Zeit ein See, in dem wir zu ertrinken drohen“, kritisiert Matthias Frieß den Umstand, dass den Bauern immer mehr Hürden in den Weg gestellt würden.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Er wolle die weitere Zeit seiner Vorstandstätigkeit bei der VEZG dazu nutzen, die Zukunft ein kleines Stück besser zu gestalten, auch wenn es derzeit schwerfalle, daran zu glauben. Doch die Hoffnung sterbe bekanntlich zuletzt . . .

