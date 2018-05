Natürlichkeit und Nachhaltigkeit stehen hoch im Kurs

Anzeige

Ein Gartenteich, in dem Biotopfische gehalten werden, hat idealerweise eine Größe von 15 bis 25 Kubikmetern. Hier fühlen sich beispielsweise heimische Arten wie Bitterling (Rhodeus amarus), Elritze (Phoxinus phoxinus) oder Moderlieschen (Leucaspius delineatus) wohl. Sie sind mit einer Länge von acht bis zehn Zentimetern zwar vergleichsweise klein, da es sich aber um Schwarmfische handelt, müssen sie immer mit einer Mindestanzahl von fünf bis sieben Artgenossen zusammenleben.

Gehobene Ansprüche

Moderlieschen haben gehobene Ansprüche an Wasserqualität und -temperatur. Bereits bei Werten von 15 Grad Celsius sollte daher dem Teichwasser mit einer Pumpe Sauerstoff zugeführt werden. Elritzen bevorzugen ebenfalls kaltes, fließendes und sehr sauerstoffreiches Wasser, da sie eigentlich in Bächen zuhause sind. Stimmen die Bedingungen, zeigen die Männchen von März bis Juni ein beeindruckendes Balzkleid: Bauch und Flanken färben sich in ein kräftiges Blaurot. Auch Bitterlinge haben ein interessantes Fortpflanzungsverhalten. Um sich zu vermehren, müssen unbedingt Mahlermuscheln im Teich vorhanden sein, denn nur dahinein legt das Weibchen seine Eier ab.

Stichlinge (Pungitus pungitus) können im Gartenteich handzahm wie Kois werden. Dazu muss man ihnen nur über einen längeren Zeitraum an immer derselben Stelle Futter anbieten – vorzugsweise gefrostete Rote Mückenlarven. Ansonsten haben die rund zehn Zentimeter großen Jäger vor allem Kaulquappen und Larven anderer Amphibien auf ihrem Speiseplan. Stichlinge sind aufgrund ihrer Balzfärbung und auch ihres Verhaltens spannende Fische, die sich gut beobachten lassen. Während der Paarungszeit und nach der Eiablage verhalten sie sich stark revierbildend und vertreiben andere Teichbewohner. Gründlinge (Gobio gobio) bekommt der Gartenbesitzer weniger zu Gesicht. Die geselligen Fische sind sehr bodenorientiert und halten sich vor allem am Teichgrund und in flachen Uferzonen auf. Hier suchen sie unablässig nach Kleinlebewesen wie Schnecken, Würmern und Insektenlarven. Nasen (Chondrostoma nasus) werden 25 bis 40 Zentimeter lang und gehören damit schon zu den größeren Teichbewohnern. Auch sie sollten in einem Schwarm von vier bis zehn Tieren zusammenleben. Bei Gartenteichbesitzern sind sie sehr beliebt, weil sie Algen abweiden. „Natürlich gibt es noch unzählige andere Biotop-Fische, die im Gartenteich leben können“, sagt Kötter. „Ukeleien, Karauschen, Rotfedern, Rotaugen, Schleien, Sonnenbarsche, Graskarpfen ... um nur einige zu nennen. Am besten schaut man sich einfach mal in Ruhe in einem auf Teichfische spezialisiertem Zoofachhandel um.“

Günstige Zeiten

Das späte Frühjahr und die frühen Sommermonate gelten als günstige Zeit für den Fischbesatz des Gartenteichs. „Allerdings sollten die Flosser nie in ein frisch angelegtes Gewässer einziehen. Frühestens nach zehn Wochen hat sich hier das erforderliche biologische Gleichgewicht aufgebaut“, so der FLH-Experte. „Speziell am Anfang ist es ratsam, die Anzahl der Tiere gering zu halten. Nachbesatz ist leichter als überzählige Fische wieder zu entnehmen.“ Ganz wichtig ist auch: Nur Teichfische aus Nachzuchten dürfen in den Gartenteich. Tiere in freier Wildbahn zu fangen ist verboten! Andersherum sollte man auch keine überzähligen oder zu groß gewordenen Teichbewohner einfach in Wildgewässer „entsorgen“, denn nicht jeder Biotopfisch ist überall in deutschen Gewässern gebietstypisch. Am falschen Platz ausgesetzt, können selbst einheimische Fische zur Faunenverfälschung eines Gewässers beitragen. flh

