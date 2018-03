Nerinen und Amarinen gelten als winterharte Gartenschätze

Anzeige

Wenn überhaupt, dann kennt man die Nerine aus Blumensträußen oder -gestecken. Besonders in Hochzeitsdekorationen wird sie gerne integriert, da ihre eleganten, zierlichen Blüten ideal zu diesem festlichen Anlass passen. Als Gartenpflanze hingegen erfahren die Amaryllisgewächse kaum Beachtung.

Dabei gibt es eine Vielzahl von Sorten, die auch im Beet oder Kübel herrlich blühen. „Die Nerine ist als Gartenpflanze so unbekannt, weil der europäische Markt lange keine winterharten Sorten anbot“, erklärt Blumenzwiebelexperte Carlos van der Veek. „Da die Exotin ursprünglich aus Südafrika kommt, ist sie warme Temperaturen gewöhnt. Dank professioneller Veredelung gibt es mittlerweile aber eine ganze Reihe Nerinen, die mit unseren kalten Wintern gut zurechtkommen.“ Die ersten europäischen Züchtungen mit der Nerine fanden 1630 in Paris statt.

Eine nette Geschichte erzählt, dass 1659 eine große Zahl an Knollen auf ihrem Weg in Richtung Niederlande Schiffbruch erlitt und an die Guernsey-Inseln im Ärmelkanal gespült wurde. Dort herrschten ideale klimatische Bedingungen und die Nerinen begannen zu wachsen und zu blühen. So erhielten sie den Namen Guernsey-Lilie, unter dem sie auch bekannt sind. Ob wahr oder nicht . . .